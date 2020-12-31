Своими руками: МДФ в обустройстве жилья

01:20 31.12.2020

Плиты МДФ являются универсальным строительным материалом, который производится посредством прессования и соединения древесных волокон органическими клейкими веществами при повышенных температурах.

Такие древесные листы имеют ряд преимуществ:

легкость механической обработки позволяет осуществлять производство прессованных древесных листов с декоративными полосками, вырезанными углами и т. д.;

высокие экологические свойства, благодаря отсутствию в составе синтетических смол;

изготовление плит с разнообразным декором;

хорошие звукоизоляционные характеристики;

стойкость к грибку, плесени и насекомым-вредителям;

плотность, позволяющая материалу выдерживать высокую механическую нагрузку;

устойчивость к температурным перепадам и изменениям влажности.

Благодаря перечисленным достоинствам плиты широко применяются при обустройстве жилья. Можно купить МДФ от «ВиЯр», оформив заказ на сайте компании.

Изготовление предметов меблировки

Плиты МДФ различной толщины позволяют изготавливать качественную и долговечную мебель. Как правило, из этих листов собираются корпуса и фасады кухонных гарнитуров, стенок в гостиную, шкафов-купе, мебели для спальни и детской. Часто из прессованных плит выполняют столешницы и фартуки кухонной меблировки. Также можно применить МДФ профиль для рамочных фасадов: таким образом можно создать дверцы с декоративным вставным стеклом. Поверхность плит может декорироваться, краситься и покрываться ПВХ или шпоном.

Создание интерьеров с использованием МДФ

Обустраивая жилье, многие элементы можно создать с помощью прессованных древесных листов. Они подойдут для выравнивания и подготовки стен к финишной отделке. Кроме того такие плиты можно применить в создании плотных прослоек для крепления навесной мебели.

С помощью МДФ создаются и самостоятельные элементы интерьера — из материала получаются прочные подоконники и барные стойки в столовой зоне.

Распространены древесные листы при возведении перегородок для зонирования пространства в жилых помещениях: арок, колонн и других декоративных элементов интерьера.

Идеально подходит МДФ для создания подвесных потолков со скрытыми инженерными системами — все коммуникации можно спрятать под плитами.

Из этого древесного материала часто изготавливаются двери с дальнейшей отделкой декоративными пленками или шпоном. Также с помощью МДФ выполняются износостойкие погонажные деревянные изделия (цоколь, карниз, плинтус, наличник, цокольная планка).

Материал используется для изготовления ступеней, перил и балясин интерьерных лестниц любых размеров. Плиты идеально подходят для обустройства чернового пола.

Покупка листов МДФ в Беларуси

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