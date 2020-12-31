Своими руками: МДФ в обустройстве жилья

Плиты МДФ являются универсальным строительным материалом, который производится посредством прессования и соединения древесных волокон органическими клейкими веществами при повышенных температурах.

Своими руками: МДФ в обустройстве жилья

Такие древесные листы имеют ряд преимуществ:

  • легкость механической обработки позволяет осуществлять производство прессованных древесных листов с декоративными полосками, вырезанными углами и т. д.;
  • высокие экологические свойства, благодаря отсутствию в составе синтетических смол;
  • изготовление плит с разнообразным декором;
  • хорошие звукоизоляционные характеристики;
  • стойкость к грибку, плесени и насекомым-вредителям;
  • плотность, позволяющая материалу выдерживать высокую механическую нагрузку;
  • устойчивость к температурным перепадам и изменениям влажности.

Благодаря перечисленным достоинствам плиты широко применяются при обустройстве жилья. Можно купить МДФ от «ВиЯр», оформив заказ на сайте компании.

Изготовление предметов меблировки

Своими руками: МДФ в обустройстве жилья

Плиты МДФ различной толщины позволяют изготавливать качественную и долговечную мебель. Как правило, из этих листов собираются корпуса и фасады кухонных гарнитуров, стенок в гостиную, шкафов-купе, мебели для спальни и детской. Часто из прессованных плит выполняют столешницы и фартуки кухонной меблировки. Также можно применить МДФ профиль для рамочных фасадов: таким образом можно создать дверцы с декоративным вставным стеклом. Поверхность плит может декорироваться, краситься и покрываться ПВХ или шпоном.

Создание интерьеров с использованием МДФ

Обустраивая жилье, многие элементы можно создать с помощью прессованных древесных листов. Они подойдут для выравнивания и подготовки стен к финишной отделке. Кроме того такие плиты можно применить в создании плотных прослоек для крепления навесной мебели.

С помощью МДФ создаются и самостоятельные элементы интерьера — из материала получаются прочные подоконники и барные стойки в столовой зоне.

Распространены древесные листы при возведении перегородок для зонирования пространства в жилых помещениях: арок, колонн и других декоративных элементов интерьера.

Идеально подходит МДФ для создания подвесных потолков со скрытыми инженерными системами — все коммуникации можно спрятать под плитами.

Своими руками: МДФ в обустройстве жилья

Из этого древесного материала часто изготавливаются двери с дальнейшей отделкой декоративными пленками или шпоном. Также с помощью МДФ выполняются износостойкие погонажные деревянные изделия (цоколь, карниз, плинтус, наличник, цокольная планка).

Материал используется для изготовления ступеней, перил и балясин интерьерных лестниц любых размеров. Плиты идеально подходят для обустройства чернового пола.

Покупка листов МДФ в Беларуси

Купить МДФ в Минске по выгодным ценам можно у «ВиЯр». В каталоге фирмы представлены стройматериалы, комплектующие и фурнитура для изготовления мебели и обустройства интерьера от именитых производителей. На товары предоставляется официальная гарантия. При этом компания предлагает оперативную и недорогую доставку древесных плит в города Беларуси.

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