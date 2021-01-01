Для жителей Москвы с 1 января повысился взнос на капремонт
С 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Москве увеличится на 66 копеек до 19,52 рубля за 1 кв. м квартир в месяц, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства Москвы, подписанное мэром Сергеем Собяниным.
В настоящее время москвичи платят за капремонт 18,86 рубля за кв. м.
Президиум правительства Москвы в ноябре принял решение о том, что минимальный размер взноса за капремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%.
Кроме того, решением правительства совокупный рост платежки за жилищные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля.
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Ну к тому времени снесут для реновации
владельцев квартир противозаконно обязывают оплачивать капремонт (КР) не своих, а чужих домов: до КР своих очередь дойдёт через годы (если не через десятилетия!), когда фонд КР может просто напросто обанкротиться и оставить плательщиков с носом.
Кроме того, где доказательства того, что свою лепту в КР вносит государство, продолжающее оставаться собственником неприватизированных квартир, жильцы которых, не будучи владельцами, за КР однозначно не платят?
Получается так, что во-первых, взнос на КР не вправе не только ли повышаться, но и взыматься вообще без согласия граждан оплачивать КР чужих домов, сколь угодно долго уповая на ремонт своего собственного, а во-вторых, не должен включать в себя сумму, наверняка недовносимую государством.
Резюме: лучше уж самостоятельно копить на будущий КР, чем доверять деньги каким-либо фондам и платить им без гарантий не только за себя, но и за лукавое государство!
Не секрет, отношение регионов к москвичам, однозначно: так им и надо!
Увы разность в бюджетном финансировании, другого не предусматривает.
Вот и новогдние плюшечки...
А разьве могло быть иначе?
А подешеветь у нас что-то может?
Долой !