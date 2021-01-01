Для жителей Москвы с 1 января повысился взнос на капремонт

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 С 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт в Москве увеличится на 66 копеек до 19,52 рубля за 1 кв. м квартир в месяц, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление правительства Москвы, подписанное мэром Сергеем Собяниным.

В настоящее время москвичи платят за капремонт 18,86 рубля за кв. м.

Президиум правительства Москвы в ноябре принял решение о том, что минимальный размер взноса за капремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%.

Кроме того, решением правительства совокупный рост платежки за жилищные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции 3,5%. При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другое) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.01.2021, 17:43
    Гость: По сути,

    владельцев квартир противозаконно обязывают оплачивать капремонт (КР) не своих, а чужих домов: до КР своих очередь дойдёт через годы (если не через десятилетия!), когда фонд КР может просто напросто обанкротиться и оставить плательщиков с носом.
    Кроме того, где доказательства того, что свою лепту в КР вносит государство, продолжающее оставаться собственником неприватизированных квартир, жильцы которых, не будучи владельцами, за КР однозначно не платят?
    Получается так, что во-первых, взнос на КР не вправе не только ли повышаться, но и взыматься вообще без согласия граждан оплачивать КР чужих домов, сколь угодно долго уповая на ремонт своего собственного, а во-вторых, не должен включать в себя сумму, наверняка недовносимую государством.
    Резюме: лучше уж самостоятельно копить на будущий КР, чем доверять деньги каким-либо фондам и платить им без гарантий не только за себя, но и за лукавое государство!

  3. 01.01.2021, 17:20
    Гость: Шило

    Не секрет, отношение регионов к москвичам, однозначно: так им и надо!
    Увы разность в бюджетном финансировании, другого не предусматривает.

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