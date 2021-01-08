19:14 8.01.2021

Вывоз мусора в Киеве после ремонта: к кому в этом случае обратиться?

Перепланировка или ремонт квартиры — довольно частые явления, сопровождающиеся накоплением мусора. Строительные отходы запрещается выбрасывать в бытовые контейнеры, установленные во дворах. Несанкционированные сбросы за пределы города грозят большими административными штрафами. В мусоре данной категории могут содержаться вредные химические вещества, поэтому его требуется утилизировать в специально отведенных местах.

В соответствии с этим для вывоза строительных отходов лучше обратиться к профессионалам. «Мотор-М» — специализированная компания по грузоперевозкам, предоставляющая транспортные услуги в Киеве и других городах Украины по доступным ценам.

Почему обращение к профессионалам — это надежно и удобно?

Специалисты, имеющие соответствующий опыт и технику, максимально быстро вывезут строительный мусор, остатки демонтированных конструкций, ненужные вещи и коробки.

Выбирая специализированную фирму, рекомендуется обратить внимание на ряд факторов.

Как оперативно она способна выполнить работу.

Сравнить тарифы, предлагаемые несколькими компаниями, и определить, насколько они соответствуют соотношению цена/качество/объемы.

Изучить отзыва о фирме и ее репутацию на рынке.

Выяснить, владеет ли она транспортом, подходящим для конкретной цели.

Профессиональный сервис предполагает наличие большой транспортной базы, оснащенной газелями и грузовиками, что позволит выбрать оптимальный вариант. Благодаря профессиональным диспетчерским системам, заказ принимается в считанные минуты. Бригада квалифицированных грузчиков избавит клиента от лишних хлопот. Расчет тарифов производится с учетом времени, требующегося для вывоза, объемов мусора и типа автомобиля с подходящей грузоподъемностью, что исключает переплату за услугу.

«Мотор-М» — крупная украинская компания, владеющая собственным автомобильным парком. Осуществляет грузоперевозки любого типа максимально качественно и комфортно для заказчика. Тарифная политика в полной мере соответствует рыночной, являясь наиболее выгодной по стране. Большой автопарк, бригады ответственных грузчиков и современное диспетчерское оборудование позволяют оказывать услуги в самые короткие сроки. Специалисты владеют надлежащими знаниями и навыками в данной сфере. Заказ машины для вывоза мусора можно оформить на сайте компании «Мотор-М», воспользовавшись специальной формой или указанным телефоном.

Автор: Ярослав Бондаренко