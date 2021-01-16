Риэлторы подвели итоги 2020 года: бум во время карантина и его последствия

18:59 16.01.2021

2020 год — время больших потрясений на рынке недвижимости.

Ситуация постоянно менялась: застой и частичная заморозка в период первой волны карантина сменились невероятным ростом спроса на жилье при господдержке ипотечного кредитования. В итоге расценки за квадратные метры вторичного рынка выросли на 16%, первичного — на 14%. В текущем году резкого колебания цен на недвижимость ожидать не стоит, а их уровень ненамного превысит инфляцию.

Факторы повышения стоимости жилья

Подвести итоги года взялись эксперты российской гильдии риэлторов, совместно с аналитиками экспертной базы недвижимости Restate.ru и специалистами площадки с промокодами Промокодиус. Общие выводы сделаны на основании внутренней информации и анализа спроса потребителей на смежные группы товаров (в том числе оборудования и инструментов для ремонта, а также продукции для дома).

В качестве главной причины удорожания жилой площади на территории РФ предсказуемо стала льготная ипотека. Благодаря ей, рынок недвижимости «разогнался» всего за 2-3 месяца. Вторым фактором роста цены стала сама пандемия, которая, хоть и привела к экономическому упадку, вынудила многих покупателей как можно скорее решить жилищный вопрос. Кроме того, огромное влияние оказал нестабильный валютный рынок, а именно — спад рубля и рост курса доллара и евро. В этом случае приобретение недвижимости оказался наиболее приемлемым вариантом для сохранения личных средств.

Дополнительно, на повышение цен повлияло снижение ставок по депозитам, дефицит предложений на рынке и программа государственной поддержки семьи и детей.

Рекордная стоимость за «квадраты» принадлежит, ожидаемо, Москве. Следом идут Московский регион и Санкт-Петербург. А вот темп роста цены в обеих столицах, как в официальной, так и в северной, не вошел даже в пятерку по стране. Эксперты считают, что причиной является повышение расценок на жилье, которое началось еще несколько лет назад, а в 2020 только продолжилось. Поэтому приобрело более сдержанный характер, по сравнению с другими регионами.

Вслед за мегаполисами, высокий уровень цен коснулся Владивостока, Приморского и Хабаровского края. За ними последовали Краснодар, Иркутск и Рязань.

Повышенный интерес к жилплощади среди покупателей привел к скачку цен и в смежных отраслях. Товары для ремонта и обустройства дома также подорожали, но не столь ощутимо, поскольку предприниматели вынуждены работать в условиях ограничений и суровой конкуренции. Многие компании предлагают выгодные скидки и программы лояльности. Если и вы задумываетесь о смене интерьера, переходите по ссылке: https://promocodius.com/ru/promokody/mnogomebeli-com — тут промокоды Много Мебели и других известных магазинов.

Прогнозы на 2021 год

Если с 2020 годом все понятно, то при составлении анонса на 2021 года, многие риэлторы разошлись во мнениях. Больше половины специалистов (55%) считают, что в текущем году рынок недвижимости ждет стагнация, тогда как некоторые (14%) продолжают верить в рецессию и снижение цен.

Более оптимистично настроены аналитики — по их подсчетам, потенциал роста рынка не исчерпан окончательно. А новый год принесет плавный рост цен — от 4-5% до 12%.