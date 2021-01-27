Насколько дорожает жилье, если рядом с ним открывается станция метро?

19:47 27.01.2021

Без всяких преувеличений можно сказать, что метро – кровеносная система Москвы. Пока автомобили, автобусы, троллейбусы и даже трамваи стоят в пробках, поезда метрополитена безустанно «летят» от станции к станции, доставляя пассажиров на работу, учёбу и в кино, например.

Специфика российской столицы такова, что даже те москвичи, которые могут позволить себе новенький Maybach или Maserati, регулярно пользуются поездами метро. Так быстрее, а в час пик по-другому бывает вообще никак.

Метро является одним из символов российской столицы

Распространяется влияние метрополитена и на недвижимость, которая находится рядом с ним. Вполне логично, что квартиры в домах рядом с метро стоят дороже. Но насколько дороже?

А если станцию только планируют построить, то жильё в этой локации сразу прибавляет в цене или нет? В конце концов, одинаково ли реагируют на открытие станции новые жилые комплексы и вторичный рынок? Давайте узнаем.

Новая станция – катализатор роста цен на недвижимость

Как показывают исследования прошлых лет, открытие новой станции метро реально влияет на жилую недвижимость, которая находится поблизости. На коммерческие здания тоже, однако нас сейчас они особо не интересуют.

К примеру, давайте возьмем 2019-й год, когда были открыты такие станции метрополитена, как «Филатов луг» или «Улица Дмитриевского». По подсчетам специалистов, квартиры рядом с новыми станциями выросли в цене на 20%. Согласитесь, заметная прибавка.

В отдельных случаях, было замечено подорожание даже на 30%. Такая картина наблюдается рядом со станциями метро «Ольховая» и «Прокшино». Но здесь нужно отметить один важный момент.

"Прокшино" - один из быстро растущих жилых комплексов Новой Москвы

Такое заметный рост цен происходит далеко не везде. Если открыть каталог новостроек Москвы и области, то можно увидеть, что в Новой Москве сейчас идёт активная застройка, поэтому общий рост цен в этом районе неудивителен.

Там не только строятся новые дома, но и развивается бизнес, промышленность. Открываются магазины, торгово-развлекательные комплексы. В ближайшие годы планируется возведение минимум пяти заводов.

Другое дело – Некрасовская линия. За последние пару лет она получила несколько новых станций, но общее подорожание недвижимости в этом районе составило лишь 11% у новостроек.

Эксперты связывают это явление с тем, что юго-запад всегда считался несколько более престижным.

Вторичный рынок наносит неожиданный удар

Пожалуй, самым большим фурором, который преподнесла нам статистика, стал большой разрыв между новостройками и вторичным рынком в плане роста цен из-за метро. Удивительно, но в большинстве случаев «вторичка» дорожает сильнее, чем квартиры в новых жилых комплексах.

Наличие метро - важный фактор изменения цен на недвижимость, но нужно ещё учесть, что находится над станцией. Насколько престижный район, идет ли в нём сейчас активное строительство и т.д.

Например, если посмотреть на ту же самую Некрасовскую линию, то за последние 2-3 года новостройки там подорожали на 10-11%, а вот квартиры из вторичного фонда прибавили почти 21%.

С чем связана такая разница? Дело в том, что застройщики почти всегда закладывают скорое появление новой станции в изначальную стоимость квартир. Поэтому логично, что взрывного роста после непосредственного открытия станции не происходит.

Бывает ли так, что расширение метрополитена никак не влияет на стоимость жилья?

Да, вполне. Такое часто наблюдается в районах, где уже есть хорошая транспортная доступность. Для примера возьмём станцию «Рассказовка». Если снова посмотреть в каталог новостроек Москвы и области, там сейчас идёт активное строительство ЖК «Городские истории».

ЖК "Городские истории" в шаговой доступности от станции "Рассказовка"

Путь до станции у жителей новостроек занимает всего пару минут, но и без метро у них есть удобный выезд на Боровское шоссе, чтобы быстро доехать до центральных районов.

А вот если появление метрополитена в разы разгружает нагрузку на дороги, то происходит обратная ситуация.

Как поступать покупателям?

Если вы покупаете квартиру для себя, логичнее выбрать жилой комплекс, который уже находится в районе с хорошей транспортной инфраструктурой. Вам не нужно будет с нетерпением ждать открытия станции, чтобы доехать до работы или учебы.

Кроме того, рост цен на квартиры в таких районах не должны быть «взрывными», что особенно актуально, если вы пока ещё копите нужную для покупки сумму.

А вот инвесторам, которые хотят после сдачи продать квартиру и получить прибыль, лучше выбирать жилые комплексы, для которых скорое появление станции станет хорошим подспорьем.

Наверняка, когда станция начнёт работать, квартиры в близлежащих домах прибавят существенные 15-20%, а то и все 30%.

В плане инвестиций, одним из интересных вариантов выглядит ЖК "Квартал 29" в Мытищах, где пока еще нет станций метрополитена в шаговой доступности, но их будут строить.

Чтобы упростить себе выбор, мы советуем вам обратиться в проверенное агентство недвижимости, где вам помогут выбрать наиболее оптимальный вариант. А оценить новые проекты вы можете в каталоге новостроек столицы и Подмосковья.