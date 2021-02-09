Правительство России заинтересовалось «постройкой» плавучих домов
Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию поручил кабмину до 1 июня 2021 года представить «предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах».
Поручение было дано главам Минстроя, Минприроды и МЧС России, а среди исполнителей также указаны руководители Росприроднадзора и Росреестра.
Хаусбот представляет собой самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения.
Причиной выбора дома на воде зачастую становятся высокие налоги на землю, а также недостаток или дороговизна земли в крупных городах. Например, в Германии и Нидерландах речные участки значительно дешевле, чем земля, поэтому многие люди предпочитают селиться на воде. Также подобный формат недвижимости популярен во Франции, где для постоянного проживания на воде нужно купить в мэрии специальное разрешение, дающее право на обустройство и прокладку коммуникаций к домам-лодкам, пишет РБК.
В России в настоящее время статус хаусботов не определен жилищным законодательством, но плавучий дом можно зарегистрировать в Государственной инспекции по маломерным суднам как плавсредство.
Мелкосерийным производством таких домов занимаются отдельные предприниматели и энтузиасты. Так, в 2018 году дизайнер из Саратова Максим Живов спроектировал модульный дом-лодку Modul Go. Его площадь в стандартной комплектации составляет около 50 кв. м.
При этом цена подобных домов отнюдь не дешевая - в Москве стоимость дома-лодки колеблется примерно от 12 до 90 миллионов рублей.
Отметим, что до 1 апреля 2021 года Михаил Мишустин поручил правительству также предоставить «предложения о возможности развития агротуризма, в том числе строительства гостиниц <…> на землях сельскохозяйственного назначения».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помню, в советское время в программе "Время" показывали интервью с Пьером Ришаром (высокий блондин), который живёт на барже на реке Сене в Париже, приспособленной под дом. Тот тоже говорил, что так жить намного дешевле, чем в обычном доме в Париже. Баржа находится у причала. Подведены все коммуникации.
В 5 км от моего дома залив а в нём уже таких домов штук 200. Цена как нормальный дом. Всё есть - от электричества до канализации. Вода и газ привозная. Комары свои.
Началось это лет 15 назад.
Это Ноев ковчег они себе решили построить
Вот так и живём. У одного премьера "денег нет, но вы держитесь", другой хайусботами увлёкся.Лучше бы Мишустин дал поручение заняться вопросом использования пустующих земель в центральной части России с брошенными сёлами и деревнями. О Сибири и Дальнем Востоке,я думаю, уже никто и не вспоминает.Ну а уж если совсем не в терпёж, то у нас масса зданий 60-х годов,которые давно нуждаются в капитальном ремонте, да миллионы сгнивших труб подачи горячей, холодной воды,да теплоносителя. Вот где есть возможность развернуться.
Да нет, штука неплохая, но очень специфическая. Содержание - дорогое, особенно - в нашем климате...