Правительство России заинтересовалось «постройкой» плавучих домов

12:50 9.02.2021

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию поручил кабмину до 1 июня 2021 года представить «предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах».

Поручение было дано главам Минстроя, Минприроды и МЧС России, а среди исполнителей также указаны руководители Росприроднадзора и Росреестра.

Хаусбот представляет собой самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения.

Причиной выбора дома на воде зачастую становятся высокие налоги на землю, а также недостаток или дороговизна земли в крупных городах. Например, в Германии и Нидерландах речные участки значительно дешевле, чем земля, поэтому многие люди предпочитают селиться на воде. Также подобный формат недвижимости популярен во Франции, где для постоянного проживания на воде нужно купить в мэрии специальное разрешение, дающее право на обустройство и прокладку коммуникаций к домам-лодкам, пишет РБК.

В России в настоящее время статус хаусботов не определен жилищным законодательством, но плавучий дом можно зарегистрировать в Государственной инспекции по маломерным суднам как плавсредство.

Мелкосерийным производством таких домов занимаются отдельные предприниматели и энтузиасты. Так, в 2018 году дизайнер из Саратова Максим Живов спроектировал модульный дом-лодку Modul Go. Его площадь в стандартной комплектации составляет около 50 кв. м.

При этом цена подобных домов отнюдь не дешевая - в Москве стоимость дома-лодки колеблется примерно от 12 до 90 миллионов рублей.

Отметим, что до 1 апреля 2021 года Михаил Мишустин поручил правительству также предоставить «предложения о возможности развития агротуризма, в том числе строительства гостиниц <…> на землях сельскохозяйственного назначения».