21:20 11.02.2021

Проекты домов - преимущества и недостатки различных решений

Помимо покупки земельного участка и связанного с этим выбора места, первым шагом к дому мечты является покупка правильного проекта. Архитектурній проект дома, вопреки внешнему виду, это непросто — не только архитектурных компаний много — иногда огромный выбор предложений может даже ошеломить. У клиентов есть два основных типа проектов на выбор: индивидуальные и готовые. Чем они отличаются и когда стоит выбирать готовый проект, а когда индивидуальный?

Каким требованиям должны соответствовать проекты домов?

Требования, которые предъявляются к проектам, достаточно высоки — ведь от этого зависит безопасность пользователей и работа локальной инфраструктуры. Поэтому для получения разрешения на строительство выбрать проект, который:

производится лицом, уполномоченным на реализацию архитектурных проектов;

содержит данные архитектора или дизайн-студии;

данные (название и адрес) проектируемого здания;

список содержания проекта, включая список одобрений или заключений.

Приобретая готовый проект, следует помнить, что он должен быть адаптирован под конкретный земельный участок. Поэтому при покупке важно убедиться, что покупатель имеет право вносить соответствующие изменения.

Особенности индивидуальных проектов

Проекты домов, выполненные по заказу инвестора, — лучший выбор для людей, которые не возражают против необходимости платить немного больше за проект, но имеют очень специфические — или очень необычные — требования к проектируемому дому. Заказ такого проекта означает, что клиент получит дом, адаптированный к участку и индивидуальным ожиданиям от начала до конца, но проблема в том, что часто время ожидания больше, чем для готового проекта. Случалось, что инвесторы ждали завершения проекта до года — для многих это может оказаться слишком долгим сроком.

Готовые проекты домов - плюсы и минусы

По сравнению с индивидуально выполненными проектами, готовые проекты имеют ряд преимуществ. Самым главным из них, безусловно, является цена — поскольку готовые проекты используются многократно, конструкторские бюро могут позволить себе предоставлять их клиентам по более низким ценам, чем «индивидуальные». Готовые проекты могут быть даже в несколько раз дешевле индивидуальных. К тому же время ожидания намного короче — по сути, необходима только адаптация дизайна, выполнение которой неизбежно занимает меньше времени, чем составление архитектурного плана с нуля.





Проекты домов: готовые или на заказ?

Как выбор готового проекта дома, так и ввод его в эксплуатацию с нуля имеют свои достоинства, но и недостатки. Однозначно оценить, какой вариант лучше, сложно, потому что это зависит от требований инвестора и типа земельного участка, на которой будет расположен дом.