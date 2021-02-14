03:27 14.02.2021

Что нужно знать о геодезических работах?

Геодезические работы являются неотъемлемым этапом любого капитального строительства. Они позволяют с предельной точностью перенести на натуру проекты сооружений и зданий, контролировать геометрические параметры и степень деформации различных конструкций, вести наблюдения и прогнозировать возможные изменения рельефа местности и т.д. Более подробно о геодезических работах можно узнать на этом сайте https://kadastr-plan.ru.

Цель разбивочных геодезических работ — точный перенос на натуру проектных меток и всех главных осей здания. Разбивка участка может проводиться на различных этапах строительства: от рытья котлована до установки технологического оборудования.

Проведение исполнительной съемки при геодезических работах

Исполнительная геодезическая съемка как часть геодезических работ проводится по мере возведения построек с целью контроля планового и высотного положения уже смонтированных конструкций. Такая геодезическая съемка в обязательном порядке осуществляется для тех частей и элементов зданий, от положения которых напрямую зависит устойчивость и прочность всего строения. Точность исполнительной съемки должна полностью соответствовать точности проведенных разбивочных работ.

Топографическая съемка

Топографическая съемка производится при необходимости проведения работ с инженерными коммуникациями, в процессе составления и обновления планов и карт и т.д.

Топографическая съемка земельного участка — это съемка как наземных, так и подземных объектов и коммуникаций на участке.

Топографическая съемка требуется не только для строительных работ, но и для устройства ландшафтного дизайна.

Геодезические работы в строительстве

Инженерные геодезические изыскания проводятся с целью изучения рельефа на участке, где запланированы строительные работы. Геодезические работы в строительстве могут включать в себя:

составление планово-высотных обоснований;

составление крупномасштабных планов;

составление проектов вертикальной планировки и т.д.

Геодезические изыскания проводятся с обязательным соблюдением требований СНиП.

Топографо-геодезические работы

Геодезические изыскания включают в себя топографо-геодезические работы, проводимые в том числе в процессе межевания и ведения земельного кадастра государственных и коммерческих участков, при подсчете объемов земляных работ и т.п.