Устранение недостатков в небоскребе для чиновников обошлось в ₽1,2 млрд

Бащня IQ-квартал

На работы по устранению отклонений и недостатков в небоскребе «IQ-квартал» перед его передачей в собственность Росимущества было потрачено 1,2 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные госкомпании «Дом.РФ».

По данным издания, «Дом.РФ» должены были устранить отклонения и недостатки, выявленные в процессе передачи имущества, в рамках договора дорения, по которому госкомпания безвозмездно передавала здание в собственность территориального управления Росимущества по Москве.

Отмечается, что речь шла о дооснащении помещений в «IQ-квартал» с учетом потребностей министерств и подведомственных им организаций.

«Указанные обязательства не связаны с виной прошлого владельца-застройщика, а обусловлены текущими потребностями федеральных органов исполнительной власти, возникшими в процессе эксплуатации», — подчеркнули в пресс-службе «Дом.РФ».

Госкомпания «Дом.РФ» (на тот момент — Агентство ипотечного жилищного кредитования) в 2017 году выкупила небоскреб на Пресненской набережной у «Галс-Девелопмент», дочерней компании ВТБ, за 25 млрд руб. и провела там ремонт. Общая стоимость помещений сейчас, как следует из отчетности «Дом.РФ», составляет 37,5 млрд руб.

В небоскреб весной 2019 года переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры и их подведомственные структуры. Сначала министерства платили за аренду площадей в комплексе компании «Дом.РФ», но в декабре 2020 года было решено передать здание в казну.

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