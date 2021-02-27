Аксенов рассказал о квартире супруги Зеленского в Крыму

17:13 27.02.2021

Супруга президента Украины Владимира Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно», — сказал Аксенов.

Он также предположил, что недвижимость Зеленскому нужна «на тот случай, если придется просить политического убежища» в России.

Аксенову задали уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове. Глава республики ответил, что вряд ли. «Только если обратится к [президенту] Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да», — приводит его слова Газета.RU.

О том, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, стало известно в предвыборный период в 2019 году. Тогда пресс-служба политика сообщала, что его супруга Елена приобрела квартиру на полуострове в соответствии с украинскими законами еще до перехода полуострова под российскую юрисдикцию — в 2013 году.

Речь идет о трехкомнатной квартире в пятиэтажном элитном доме в 400 м от пляжа в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.