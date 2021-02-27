Аксенов рассказал о квартире супруги Зеленского в Крыму

Супруга президента Украины Владимира Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно», — сказал Аксенов.

Он также предположил, что недвижимость Зеленскому нужна «на тот случай, если придется просить политического убежища» в России.

Аксенову задали уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения российского гражданства как владельцы недвижимости на полуострове. Глава республики ответил, что вряд ли. «Только если обратится к [президенту] Владимиру Владимировичу [Путину]. Обратиться может, да», — приводит его слова Газета.RU.

О том, что у Зеленского есть в Крыму недвижимость, стало известно в предвыборный период в 2019 году. Тогда пресс-служба политика сообщала, что его супруга Елена приобрела квартиру на полуострове в соответствии с украинскими законами еще до перехода полуострова под российскую юрисдикцию — в 2013 году. 

Речь идет о трехкомнатной квартире в пятиэтажном элитном доме в 400 м от пляжа в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.02.2021, 20:44
    Гость: Юляка

    ...Зелик еще и аккуратный .... Я не знал.
    ну так ты даже читать-то не обучен:там написано "квартира жинки Зелика",так что это управляющий жинки Зелика - аккуратный :)

  3. 27.02.2021, 20:25
    Гость: Квартира, из трёх состоящая комнат,

    Сколь ни "велика", не настолько огромна,
    Чтоб так потрясти миллионы сердец,
    Как их возмутил геленджикский дворец!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Эта зима доказала бессмысленность зеленой энергетики
Избранное
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Opel Astra или Chevrolet Lacetti - какую машину лучше купить?
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
Президентские выборы в США: вскрытие системы
«Настоящая пощечина власти и обществу»: более половины молодежи России стремятся за границу на ПМЖ
О лимузинах
Сергей Глазьев. Духовность – категория экономическая (полный текст статьи)
«Мир сходит с ума»: «Оскар» только для геев, инвалидов и негров
Техосмотр по-новому: как накануне выборов разозлить 40 миллионов граждан
Плюсы и минусы профессии океанолог