Проект бани — воплощение ваших представлений о совершенстве

00:28 28.02.2021

Что такое проект бани? Задайте этот вопрос людям и в девяти случаях из десяти вы услышите о дизайне и визуализации.

На самом деле проекты бань из бревна — это не красивые иллюстрации, а полный пакет документов, необходимых для строительства. В него входят генеральный и поэтажный планы, конструктивные решения, спецификация на материалы, схемы устройства инженерных коммуникаций, разрезы и многое другое. Все то, что гарантирует надежность, долговечность, безопасность строения. Впрочем, о красоте мы тоже не забываем, ведь настоящая русская баня дарит отдых не только телу, но и душе!

Деревянная баня: три аргумента в пользу рубленного бревна

Мы строим бани из рубленного бревна. Это традиционный материал, применяемый в деревянном домостроительстве. Но приверженность традициям не означает отказа от сегодняшних технологий. Современные инструменты и оборудование дополняют мастерство и помогают добиваться максимальной точности при подгонке поверхностей. Благодаря этому стены сруба хорошо держат температуру и не нуждаются в дополнительном утеплении. Баня из бревна — лучшее, что может предложить человеку природа.

Традиции парения существуют во многих странах. Но только в России они стали частью национального культурного кода. Вручную рубленное бревно с его удивительной эстетикой как нельзя лучше подходит для воплощения русских архитектурных решений.

• «Эх, сейчас бы попариться в собственной баньке…». Ключевое слово в этой фразе «сейчас». Часто люди отказываются от строительства, потому что понимают: сруб — это долго. Так вот, мы используем бревно минимальной влажности, которое почти не дает усадку. Сразу после сборки можно выполнить отделку, поставить печь и париться.

• Считается, что бревенчатая баня — это что-то вроде избушки на курьих ножках. Но на самом деле древесина удивительно вариативный материал. Во-первых, она отлично сочетается с камнем, стеклом, металлом. Во-вторых, применяемые нами технологии строительства позволяют воплотить в жизнь почти любое архитектурное решение.

Готовый проект против индивидуального проектирования

Мы больше десяти лет выполняем строительство бань и неоднократно слышали вопрос: что лучше — типовое или индивидуальное проектирование? Попробуем ответить сразу всем.

Двух одинаковых людей не существует. Даже близнецы имеют различия в характере, вкусах, предпочтениях. И если кому-то проект понравился, то это не значит, что он будет соответствовать вашим представлениям об идеале.

Второе. Сама по себе баня существует только на бумаге. В реальности же она всегда привязана к окружающему ландшафту. А двух одинаковых участков, равно как и людей, не бывает. С одного открывается вид на живописные окрестности, с другого видно только соседские заборы. Один узкий и вытянутый, а другой квадратный. И на каждом из них баня будет смотреться по-разному.

Безусловно, если какой-либо проект вас устроил на 100%, мы построим баню из бревен именно по нему. Но в большинстве случаев требуется доработка. А значит, готовый проект можно рассматривать только как отправную точку или базовое решение, которое будет скорректировано под ваши предпочтения и особенности ландшафта.