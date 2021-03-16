Правила съема или как правильно арендовать квартиру

20:04 16.03.2021

Безопасность и скорость – вот главные критерии поиска жилья для большинства соискателей.

Найти квартиру быстро и оформить сделку правильно можно с помощью специальных компаний, предоставляющих услуги риэлтора. Почему это удобно:

поиск происходит в большой базе данных, где сразу выполняется отсеивание неприемлемых вариантов и сбор подходящих

организацию просмотра и встречи с хозяином тоже берет на себя компания

оформление документов происходит согласно всех норм и правил, действующих на территории страны, где жилье сдается в аренду

В этом случае Вам не придется тратить свое время и силы, Вы просто доверитесь профессионалам и получите уже готовые варианты, придется только выбрать.

Что должно настораживать?

Все, кто ищет жилье, заранее почти всегда изучают цены и примерно представляют, сколько придется платить за аренду. Если Вам предлагают что-то гораздо дешевле, а видимых проблем визуально не обнаружено, значит, с большой долей вероятности, неприятные сюрпризы Вы обнаружите позже. Как известно, бесплатный сыр только в мышеловке.

На что обратить внимание при подписании договора

Документ, где четко прописаны все условия, станет Вашей защитой в случае возникновения споров, поэтому не стоит пренебрегать детализацией. Указать срок аренды, точную стоимость, входят ли в цену коммунальные платежи, имеется ли интернет, обозначить время и периодичность визитов хозяина. А на месте сдающего стоит сделать опись находящейся в квартире техники и общего состояния жилья, отметить, можно ли содержать в квартире домашних животных, курить и прочие аспекты. Занимаясь выбором самостоятельно, без помощи специалиста, необходимо обезопасить себя и проверять все досконально. Будь то расстояние до важных объектов, ведь указывают в объявлениях зачастую меньшие дистанции, чем есть или метраж. Если Вы доверили поиск риэлтору, то соблюсти все Ваши предпочтения становится уже не Вашей задачей. Он же проверит и юридическую чистоту жилья и составит грамотный договор найма. Доверившись профессионалам, можно сэкономить не только бюджет, но и нервы. Мошенники сегодня отработали и множество уловок, связанных со сдачей или наймом жилья, где неопытному человеку сразу не распознать аферу, но под защитой компании недвижимости Вы будете чувствовать себя и находиться в безопасности. Более подробные варианты аренды можно посмотреть здесь.