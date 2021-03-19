14:18 19.03.2021

Сейчас многие люди, проживающие в Москве, задаются вопросом: «Как происходит строительство загородных брусовых домов?».

На самом деле, это довольно сложно, так как строительство деревянных домов не только трудный, но и продолжительный процесс. Интересно, что самостоятельному строительству появилась альтернатива – приобретение дома «под ключ». В этой статье мы рассмотрим преимущества строительства домов под ключ.

Что вообще такое строительство домов под ключ?

Строительство дома под ключ – это полный комплекс строительных работ начиная с расчета сметы на проведение строительных работ вплоть до финальных отделочных работ, т. е. получаете дом, который готов для заселения.

Как грамотно выполнить постройку дома? Поэтапно

1. В первую очередь специалистами составляется смета расходов, начиная от стоимости материалов, заканчивая стоимостью работу строителей;

2. Работа с документами для того, чтобы строительство на определенном участке было разрешено и легально;

3. Фундаменты: нюансы возведения и проектирование. При этом необходимо учитывать усадку дома. Ведь именно это явление может повлиять на сроки возведения фундамента.

4. Работа с наружными стенами, а так же строительство крыши, покупка и установка окон, дверей;

5. Ремонт внутреннего убранства (под отделку) дома;

Преимущества строительства дома такого типа:

Из чего вы собираетесь строить дом, из клееных брусьев, профилированных брусьев, будет ли это баня (хотя в банях часто можно найти ошибки строительства) или домик на дереве – неважно – трудности одни и те же. По этой причине многие не хотят напрягаться и растягивать этот процесс на года, и предпочитают заказать сразу готовый дом. Например, специалисты из компании Цитадель построят дом «под ключ» буквально за считанные месяцы, что очень удобно. Естественным плюсом постройки такого типа домов является лояльный подход к клиенту. То есть, все дома обладают индивидуальными характеристиками, так как они заранее, до момента постройки, обговариваются с заказчиком. Огромным плюсом постройки дома на заказ является экономия денежных средств. Зачастую подрядчики имеют скидку на покупку материалов оптом, поэтому комплексное строение «под ключ» выйдет дешевле, чем самостоятельное. Гарантия качества – тот параметр, который дает строительная компания при заключении договора. Если человек сам строит дом, нет гарантии, что он выполнит всю работу без ошибок, и дом не развалится через несколько лет.

Подводя итоги, хочется сказать, что строительство дома – это очень ответственно, так как он с вами будет многие годы. Чтобы не беспокоиться за дальнейшую сохранность дома, не мучаться с брусьями и их выбором, существует прекрасная альтернатива самостоятельной застройке – готовый дом «под ключ». Это не только экономит ваши нервы, но еще время и деньги. Ключи от готового дома, комфортного для проживания, можно забрать уже через год!

