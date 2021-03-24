Власти Петербурга закупят для госнужд 136 квартир размером до семи комнат

11:53 24.03.2021

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил аукционы на приобретение 136 квартир для государственных нужд, пишет "Интерфакс" со ссылкой на АО "Российский аукционный дом" (РАД), на электронной площадке которого пройдут торги.

На данную закупку власти города планируют потратить порадка 1,39 млрд рублей.

Чиновники рассматривают для покупки трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов).

Максимальная стоимость самой маленькой квартиры не должна превышать 7,8 млн рублей, а стоимость самой большой квартиры - 16,49 млн рублей.

Для кого предназначено покупаемое жилье, в документах не уточняется.