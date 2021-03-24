Власти Петербурга закупят для госнужд 136 квартир размером до семи комнат

Вид на Санкт-Петербург

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга объявил аукционы на приобретение 136 квартир для государственных нужд, пишет "Интерфакс" со ссылкой на АО "Российский аукционный дом" (РАД), на электронной площадке которого пройдут торги.

На данную закупку власти города планируют потратить порадка 1,39 млрд рублей.

Чиновники рассматривают для покупки трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов).

Максимальная стоимость самой маленькой квартиры не должна превышать 7,8 млн рублей, а стоимость самой большой квартиры - 16,49 млн рублей.

Для кого предназначено покупаемое жилье, в документах не уточняется.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 18:47
    Гость: gvozdoder

    власть Правых по другому просто не может.
    платить должны холопы, а купаться в роскоши - Правая элита.

  2. 24.03.2021, 15:40
    Гость: ABCD

    Пенсионеров и многодетных малоимущих конечно будут расселять, вы же не подумали, что эти квартиры будут чиновникам дарить или селить иногородних чиновников.
    А дворец на чёрном море как реабилитационный центр жертвам демократии в РФ отдадут.

  3. 24.03.2021, 15:32
    Гость: вообще то

    это , практически , годовая сумма фонда кап.ремонта по Петербургу . Вот так и живём .

  4. 24.03.2021, 13:51
    Гость: однозначно

    "Для кого предназначено покупаемое жилье, в документах не уточняется." - а так не ясно что ли? Конечно же для малоимущих многодетных чиновников из администрации города.

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