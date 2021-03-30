Лучшие квартиры в Приморском районе от застройщика «Полис Групп»

19:39 30.03.2021

Приморский район сохраняет статус одного из самых привлекательных для покупателей недвижимости городских районов.

Север города отличается развитой инфраструктурой, благоприятным экологическим климатом, хорошей транспортной доступностью, обилием зеленых рекреационных зон и большим количеством объектов строящейся недвижимости. Именно в этом районе застройщик «Полис Групп» возводит новый жилой комплекс – ЖК «Полис Приморский». Новые дома займут целый квартал на пересечении ул. Плесецкой и Авиаконструкторов. Здесь можно купить современные квартиры различной планировки и метража.

Живи с комфортом в Приморском!

Выгодно купить квартиру в СПб можно на стадии строительства: окончание строительства жилого комплекса «Полис Приморский» запланировано на III квартал 2023 года – до этого момента вы сможете приобрести жилье по ценам застройщика. На пересечении ул. Плесецкой и Авиаконструкторов компания «Полис Групп» построит жилой квартал, где будет все необходимое для комфортной жизни. Этот квартал станет зеленым оазисом в черте мегаполиса: жилые объекты спроектированы с учетом европейских стандартов организации жилого пространства, а естественный природный ландшафт будет максимально сохранен и облагорожен. Если вы давно хотели купить квартиру на Авиаконструкторов, то сейчас вы можете сделать это с выгодой для бюджета.

В жилом комплексе «Полис Приморский» вы найдете все необходимое для комфортной жизни:

Квартиры с большими окнами и панорамным остеклением лоджий;

Просторные холлы с местами для хранения колясок;

Благоустроенную придомовую территорию с уникальным ландшафтным дизайном;

Собственную школу и детские сады на территории ЖК;

Разнообразные спортивные и игровые площадки в периметре комплекса;

Многоуровневый паркинг и гостевую парковку;

Торговую галерею в пространстве первого этажа.

При проектировании комплекса были учтены интересы всех категорий граждан: здесь реализована безбарьерная среда, созданы лучшие условия для семей с детьми, пожилых граждан, любителей спорта и отдыха на природе.

Жилье европейского уровня комфорта по доступной цене

В жилом комплексе «Полис Приморский» застройщик предусмотрел квартиры различной площади и планировки. Здесь вы найдете уютные квартиры-студии с просторной лоджией, функциональные однокомнатные квартиры, а также двух- и трехкомнатные квартиры европейской планировки. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой – это поможет вам сэкономить на ремонте. Если вы хотите сразу заселиться в новое жилье, то для этого застройщик предусмотрел услугу «отделка под ключ». Отделка выполняется в скандинавском стиле, где преобладают светлые, нейтральные тона. На сайте застройщика доступна услуга бронирования квартир: успейте воспользоваться выгодным предложением строительной компании «Полис Групп» и купите жилье европейского уровня комфорта!