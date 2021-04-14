Обшивка дома сайдингом: основные моменты

12:06 14.04.2021

Загородные дома пользуются особой популярностью, ведь это возможность отдохнуть от шумного мегаполиса, побыть наедине с мыслями, или же, наоборот, провести время с семьей и пошуметь на славу.

Устройство дома играет важную эстетическую и практическую роль. Любому человеку хочется приезжать на природу и пребывать в красоте и комфорте. В этой статье мы поговорим о том, как преобразить дом внешне. Обшивка дома сайдингом - идеальное решение по всем пунктам.

Что такое сайдинг?

Слово «сайдинг» - это американизм, который переводится как «облицовка стен». У такой облицовки есть две функциональные составляющие – защита от внешних воздействий и декорирование дома.

Виды сайдинга

Существует несколько основных видов сайдинга, которые классифицируются по принципу применяемого материала:

1. Деревянный сайдинг – один из самых популярных типов облицовки стен. Он варьируется в зависимости от характеристик древесины, а конкретно – от типа обработки. Выделяют 3 основных вида:

- Высушенная древесина до влажности 16—18 %.

- Термообработанная древесина. Такая древесина очень стойкая и не подвергается воздействию влаги, плесени и защищена от паразитов.

- Древесина импрегнированная – пропитанная антисептиками

2. Виниловый сайдинг. Идеально подходит для облицовки любых стен и фасадов. Выглядит как простая доска, однако, такой вид сайдинга не портится даже после 15 лет эксплуатации. Плюсом так же является то, что виниловый сайдинг можно «подделать» под любой материал, например, дерево.

3. Стальной сайдинг. Эта разновидность сайдинга используется, в основном, на промышленных предприятиях, складах и цехах. Все потому, что стальной сайдинг визуально придает зданию урбанизированный промышленный оттенок. Для того, чтобы металл из-за погодных условий не потерял свою функциональность, его покрывают антикоррозийными средствами. Единственный и самый весомый (в прямом смысле этого слова!) минус – большая масса такого сайдинга, со временем, он погружает фундамент объекта в землю из-за тяжести материала.

4. Цементный сайдинг сделан непосредственно из цемента и целлюлозного волокна. Из-за того, что цемент имеет противопожарные свойства (он не может возгореться), цементный сайдинг активно применяют при строительных работах. Крайне редко используется для обшивки жилых домов из-за своей дороговизны, тяжести и сложности установки.

Таким образом, сайдинг - это неотъемлимая часть дома. Он визуально украшает фасад, а с точки зрения практики - защищает объект от внешних воздействий, что немаловажно для жителей дома. При выборе сайдинга необходимо руководствоваться такими факторами, как: 1. цель сайдинга 2. бюджет заказчика на обустройство сайдинга 3. личные вкусы и предпочтения 3. тип помещения.