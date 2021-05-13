Дом Агаты Кристи в британском Оксфордшире выставлен на продажу

Дом известной во всем мире писательницы Агаты Кристи выставлен на продажу в британском Оксфордшире, сообщает cre.ru со ссылкой на международное агентство недвижимости Savills.

Стоимость объекта оценивается в 2,75 млн фунтов стерлингов (около 288 млн рублей). 

Старинный особняк 17 века представляет собой отдельно стоящий дом площадью 581 кв. м, к которому прилегает английский сад на 2 га, спускающийся к реке Темзе. Также на участке расположен небольшой гостевой дом с одной спальней с прекрасным видом на русло реки. В трехэтажном доме просторные комнаты с высокими потолками - 5 спален и 4 гостиных зоны.

О принадлежности дома автору всемирно известных детективов свидетельствует историческая табличка на фасаде дома. Агата Кристи вместе со своим супругом купили дом Винтербрук в Оксфордшире в 1934 году. Великая писательница прожила здесь половину своей жизни вплоть до смерти в 1976 году и многие известные романы создала в стенах этого дома - здесь из-под ее пера появилась на свет Мисс Марпл и были написаны последние книги об Эркюле Пуаро.

«Дом Агаты Кристи – это знаковый объект для Великобритании, настоящий трофей, который с годами будет только прибавлять в цене. При этом в отличие от большинства исторических трофеев, он идеально подходит для покупателя с современным образом жизни как по своей планировке, так и по стилистике», - рассказала Юлия Овчинникова, директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России.

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