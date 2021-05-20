Ипотека: подводные камни, о которых вы не знали

14:39 20.05.2021

У многих людей слово «жизненный комфорт» ассоциируется с собственным жильем, машиной, загородным домом.

Действительно, наличие своего места – даже с точки зрения психологии – это уверенность в завтрашнем дне. В этой статье мы поговорим про то, что такое ипотека, выдача ипотеки в режиме онлайн и какие существуют типы ипотечного кредитования.

Что такое ипотека?

Если говорить по-простому, ипотека – это, своего рода, залог недвижимости. Под словосочетанием «взять ипотечный кредит» подразумевается процесс получения у банка денежных средств под определенный процент при условии, что вы, как заемщик, возвращаете деньги, а гарантией является ваше имущество в виде дома, квартиры или участка.

Очень часто люди думают, что ипотека – это кредит для покупки собственного жилья. В этом ситуации залогом является квартира, которая была куплена на деньги из банка. Это самый распространенный вид ипотеки, хотя, не единственный.

Типы ипотечного кредитования

Ассортимент ипотек, грубо говоря, огромен. Банки России предоставляют огромное количество видов ипотечного кредитования, про которые мы сейчас поговорим:

1. Ипотека на приобретение вторичной недвижимости. Можно сказать, что это-классика. Денежные средства, полученные заемщиком в банке, тратятся на покупку жилья на вторичном рынке. Важный аспект: аварийные дома не могут быть приобретены;

2. Ипотека на покупку нового жилья. Приобретение объекта на любом этапе строительства;

3. Приобретение частного дома. Важно: приобрести такой объект в ипотеку можно в случае, если он находится в черте города и имеет статус ИЖС;

4. Ипотека на возведение частного дома. Так как самой недвижимости нет, залогом в этом случае является другое любое имущество, которые соответствует требованиям кредитора.

5. Ипотечное кредитование на приобретение объекта коммерции. Это нововведение, которое с каждым годом становится все популярнее на территории Российской федерации. В этом случае можно взять ипотеку на офис, складское или производственное помещение.

6. Ипотека с добавлением субсидий. Под этим предполагается покупка недвижимого имущества с добавлением мат.капитала, приобретение за счет программы для молодых семей, а также военная ипотека.

Сейчас особенно популярным методом получения ипотеки становится метод онлайн. Online-ипотека нужна для тех, кто хочет провести сделку максимально комфортно и без лишних глаз. Вы оставляете заявку на сайте банка или компании, с вами связываются специалисты и вы дистанционно обговариваете условия. Более подробную информацию об онлайн ипотеке можно найти на сайте https://online-ipoteka.ru/

