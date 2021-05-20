Как сдать квартиру в Москве в долгосрочную аренду

21:28 20.05.2021

Рынок сдачи-аренды жилья сильно изменился из-за пандемии.

За прошедший год многие квартиранты потеряли работу и были вынуждены вернуться на родину. В связи с этим спрос на аренду квартир значительно снизился, а конкуренция между собственниками как никогда возросла.

Кроме того, временные жильцы в 2021 году предъявляют всё более высокие требования к арендуемому жилью. Если ещё 5-6 лет назад квартиру без косметического ремонта можно было сдать по низкой цене буквально за 1 день, то сейчас квартирантов интересует только свежее, уютное, чистое жилье с современной техникой и мебелью.

Специалисты агентства «Мир городской недвижимости» подготовили для вас несколько советов о том, как подготовить квартиру к сдаче, чтобы избежать простоя жилплощади, договориться о достойной арендной плате и не обжечься на недобросовестных арендаторах.

Как подготовить квартиру к сдаче в аренду

Иногда бывает так, что квартира расположена в отличной локации, а найти квартирантов за желаемую сумму не удается. К сожалению, действовать по принципу «и так сойдет» не получится, если вам хочется получать действительно хорошую ежемесячную оплату. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно подготовить квартиру к сдаче в аренду и что можно сделать, чтобы сдать свой объект дороже?

«Бабушкина» квартира

Квартиры без ремонта в домах 50-60 годов – товар, имеющий минимальную стоимость на рынке недвижимости. Даже если вы сильно снизите цену, в квартиру с паласами прошлого века, скрипучим паркетом и нерабочим туалетом согласятся заехать очень и очень немногие квартиранты.

Избавьтесь от антиквариата. Вещи, представляющие для вас ценность, лучше перевезти в другое место, а квартирантам в любом случае оставьте чистую, просторную квартиру без старинных экспонатов.

Поменяйте сантехнику. Текучий туалет и раковину с ржавой эмалью менять придется в любом случае. Всё, что течет или не работает, лучше починить, пока проблема не переросла в большую катастрофу.

Если ваш бюджет сильно ограничен, договоритесь с квартирантами, что мебель купят они в счет аренды. Но будьте уверены: сумму, потраченную на ремонт советской квартиры, вы окупите за 2-3 месяца.

Бюджетное жильё

Если ваша квартира – не новостройка, лучше предпринять несколько изменений, прежде чем приглашать жильцов на первый показ. Что именно стоит сделать?

Освежите косметический ремонт. Поменяйте обои, при этом отдайте предпочтение светлым вариантам, которые визуально расширяют пространство. Если стены под покраску, освежите покрытие, и пространство приобретет современный вид.

Обновите интерьер. Оцените объективно, что из предметов интерьера явно устарело и избавьтесь от этих вещей или видоизмените их. Например, на старую мягкую мебель можно заказать современную обивку или накинуть стильный плед, на стулья надеть чехлы, заменить старые светильники на более новые модели.

Новостройка

Большинство арендаторов – приезжие, поэтому 95% людей ищут жилье с мебелью и бытовой техникой. Сдать пустую квартиру сложнее, поэтому дороже и быстрее вы найдете жильцов в квартире с хотя бы минимальным наполнением.

Приобретите мебель. Стандартный комплект бытовой техники подразумевает наличие кухонной плиты, духовки, холодильника и стиральной машины, а лучше и посудомоечной тоже. Не забудьте о минимальном наличии мебели - обеденный стол и стулья, рабочий стол, шкаф для одежды, спальное место в виде кровати или дивана. Такие вещи можно купить не очень дорого, но эти затраты, несомненно, оправдают себя.

Создайте уют. Проработайте наполнение квартиры в мелочах: декоративные подушки, красивая чайная пара на столе, современные картины и элементы декора сыграют свою роль. Не останутся незамеченными блендер и кофемашина на кухне, детский стульчик и т.д. Обставьте квартиру как для самого себя, или даже лучше, и ваши усилия обязательно окупятся с лихвой.

Как арендодателю обезопасить себя от рисков

Договоритесь с другими собственниками

Если вы не единственный владелец недвижимости, квартиранты могут попросить всех собственников поставить подписи в договоре. И у них есть на это полное право, поэтому другие прописанные родственники должны знать о вашем желании сдать квартиру в долгосрочную аренду и дать на это официальное согласие.

Оплатите долги по коммунальным услугам

Погасите долги от предыдущих жильцов, покажите эти квитанции новым квартирантам и договоритесь, кто и каким образом будет осуществлять оплату коммунальных услуг. На воду и свет установите счетчики.

Встретьтесь с арендаторами лично

Не только квартирант выбирает квартиру, но и вы выбираете того, кто будет в вашей квартире жить. При личной встрече обращайте внимание на пунктуальность, опрятность, вредные привычки, наличие детей и животных. Задавайте все интересующие вас вопросы. Иногда только по манере разговора вы можете понять, что этот человек подходит или не подходит. Не спешите, пусть лучше квартира постоит несколько дней, чем сдать первому встречному и потом столкнуться с большими проблемами.

Заключите письменный договор

Договор – это не «ненужная бумажка». Юридически грамотно составленное соглашение поможет защитить ваши права в спорных ситуациях. Если вы сдаете квартиру через агентство, специалисты возьмут на себя всю бумажную волокиту, а вам нужно будет только подписать договор!

Что обязательно следует включить в договор:

Паспортные данные всех участников сделки

Выписка из ЕГРН и кадастровый паспорт на недвижимость, подтверждающие Ваше право собственности

Укажите количество жильцов, чтобы избежать незаконного проживания

Состояние квартиры – подробно опишите, с каким ремонтом арендаторы получают квартиру в пользование, какая мебель и техника находится в квартире. Это защитит ваше имущество от разгрома или воровства с фразой «а тут всё так и было».

Срок аренды и срок, за который квартиранты должны предупредить Вас о намерении съехать

Наличие залога или депозита. Здесь прописывается, имеет ли право арендодатель использовать депозит для возмещения убытков имуществу по вине квартиросъёмщика.

Кто будет оплачивать услуги ЖКХ и как часто предоставлять квитанции

Способ получения ежемесячной оплаты. Укажите дату получения арендной платы и желаемый способ её получения – наличными или на карту

Дата подписания договора

Подписи обеих сторон с расшифровкой ФИО

Навещайте квартирантов 1 раз в месяц

Залога, оставленного при заключении договора, может не хватить, чтобы покрыть ущерб, нанесенный временными жильцами. Поэтому лучше всего контролировать, что происходит в квартире хотя бы раз в месяц, например, при получении арендной платы.

Как найти порядочных квартирантов

Найти добросовестных квартирантов возможно даже в Москве. Для этого только нужно самому быть добросовестным арендодателем и не сдавать квартиру первому встречному. Осуществлять поиск жильцов можно по двум сценариям.

Самостоятельный поиск

Те, кто однажды прошел путь самостоятельной сдачи жилья в наём, говорят, что для поиска квартирантов, на самом деле, надо брать на работе отпуск. Готовьтесь серьёзно потратить своё время. Как только вы разместите объявление о сдаче квартиры, звонки не заставят себя ждать. Но есть и такие нюансы:

за день вы получите десятки, а то и сотни звонков, из которых 95% - посреднические фирмы

вы договорились по телефону о показе, а люди опоздали или совсем не приехали

люди звонят во время рабочего дня и просят показать квартиру прямо сейчас

Все эти ситуации знакомы тем, кто решает попробовать сдать квартиру в Москве в аренду самостоятельно. На каждый входящий звонок вам придется ответить лично, а также потребуется снова и снова отвечать на все вопросы потенциальных квартирантов. Действительно, чтобы сдать квартиру самому и обезопасить себя от рисков, нужно быть и фотографом, и психологом, и маркетологом, и юристом в одном лице.

Безусловно, вы потратите на самостоятельный поиск адекватных квартирантов уйму времени, сил и нервов. И не сможете расслабиться даже после заселения. Кто знает, может, вы что-то упустили в договоре и дети новых жильцов прямо сейчас рисуют на только что поклеенных вами обоях?!

Поиск через агентство недвижимости

Если для вас важно сдать квартиру быстро, надежным людям и получать оплату регулярно, лучше доверить поиск жильцов агентству недвижимости.

По статистике, квартиросъемщики серьезнее подходят к вопросу аренды и реже съезжают раньше оговоренного срока, если сделка была проведена через агентство недвижимости, ведь при заселении они оплатили за это комиссию.

Минусов при сдаче жилья в долгосрочную арену через агентство нет, кроме предубеждения «не хочу связываться с риелтором, сделаю все сам». Какими же ещё преимуществами можно воспользоваться, заказывая услуги риелтора?

Преимущества сотрудничества с риелтором

Это бесплатно

В этом отношении для собственника выгода неоспорима: услуги риелтора по сдаче квартиры в аренду для вас абсолютно бесплатны! Комиссию за услуги агентства арендатор оплачивает самостоятельно. Мы же сами платим за рекламу вашего объявления, общаемся с кандидатами и подготавливаем все необходимые документы.

Это быстро

В среднем, клиентам агентства недвижимости «МГН-495» удается сдать квартиру в Москве за 2-4 дня. Как у нас это получается? Благодаря огромной собственной базе клиентов, а также качественной рекламе на посещаемых сайтах в интернете. Ежедневно к нам обращаются сотни людей, которые ищут квартиру для съема в разных районах Москвы. Среди них есть и ваши потенциальные квартиросъемщики!

Вам не нужно участвовать

Вот лишь неполный перечень услуг, которые мы сделаем для вас:

Делаем профессиональные фотографии объекта. Первое, что попросят квартиранты – это фото. А значит, они должны быть максимально яркими и информативными Мы сами грамотно составляем объявление, с учетом «продающих» плюсов вашей квартиры Сами отвечаем на запросы будущих съемщиков и показываем квартиру Определяем платежеспособных квартиросъемщиков, подходящих под Ваши критерии Составляем договор, заботясь о юридической защите интересов собственника Улаживаем бытовые вопросы после заселения, разрешаем конфликты и споры После заключения договора сами следим за его соблюдением новыми жильцами

Если нужно сдать квартиру в Москве в долгосрочную аренду, мы всегда к вашим услугам! Возьмем на себя все заботы, правильно оформим все документы и найдем для вас порядочных, а главное, платёжеспособных, жильцов.