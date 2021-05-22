Сланцевая кровля: основные преимущества
Это касается не только интерьера внутри дома, но и снаружи. В этой статье мы поговорим про преимущества сланцевой кровли. Более подробную информацию можно найти на сайте https://roofua.com.ua/krovelniye-materialy/iskusstvennyjj-slanec
Что из себя представляет сланцевая черепица?
Сланцевая кровля – это материал для крови, которые полностью состоит из сланца. В чем особенность данной натуральной породы? Первое – это материал, в состав которого входит тонкие чешуйки, которые расслаиваются при механическом вмешательстве. В этом есть плюс, поэтому он и применяется в производстве кровли – сланцевые блоки с легкостью можно разделить на пластины, которые легко обрабатываются для необходимой формы.
Преимущества сланцевой кровли
Краткая справка: родиной сланцевой черепицы считается Англия времен позднего Средневековья. Это было связана как раз именно с легкостью обработки материала, даже в домашних условиях.
Преимуществами являются:
- Эстетический внешний вид изделия, который подходит для отделки не только жилых домов, но и, например, для государственных учреждений;
- Долговечность материала. В среднем сланцевая крыша может существовать от пятидесяти до ста лет.
- Отличные антикоррозийные свойства, а также защита от ультрафиолета;
- Выдерживает обильные атмосферные осадки в виде снега и дождя;
- Обладает холодостойкостью;
- Сланец относится к противопожарному материалу за счет огнеупорных свойств;
- Теплоизоляционные свойства, то есть летом не жарко, а зимой не холодно;
- Обилие цвета: от темно серого и черного до пастельных цветов;
- Огромный ассортимент сланцевого покрытия по ширине (от шестидесяти-восьмидесяти), а также до сорока-шестидесяти сантиметров. В основном форма прямоугольная, но иногда встречаются округлые пластинки или в виде ромба. Раскладки тоже бывают разные – в виде шахматной разметки, диагональной или совершенно хаотичной.
- Обладает огромным сопротивлением против ветра;
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