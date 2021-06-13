Среди сделавших прививку от коронавируса в Подмосковье разыграют квартиру

20:21 13.06.2021

Вслед за Москвой акцию по стимулированию вакцинации от коронавируса запустила Московская область.

Среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, будет разыграна трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв м в Серпуховском ЖК «Новая Пролетарка», заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V“, "ЭпиВакКорона“, "КовиВак“», — цитирует сообщение пресс-службы Воробьева телеканал 360.

Принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации.