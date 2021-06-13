Среди сделавших прививку от коронавируса в Подмосковье разыграют квартиру
Вслед за Москвой акцию по стимулированию вакцинации от коронавируса запустила Московская область.
Среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, будет разыграна трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв м в Серпуховском ЖК «Новая Пролетарка», заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V“, "ЭпиВакКорона“, "КовиВак“», — цитирует сообщение пресс-службы Воробьева телеканал 360.
Принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скоро поляки будут прививать всех желающих. Но тогда надо будет на границу, в Калининград ехать. Или на месте переплачивать.
Вот это грамотно! Ширнулся - паровозик в подарок! Это логично и понятно. А за то, что кто-то поверил сказке о спасительности наспех сделанной вакцины давать еще одну сказку о возможности выиграть квартиру - это просто глум жестяной.
Только не говорите, что квартиру эту "выиграет" чиновник ответственный за проведение прививок, как это было уже с "выборами", когда квартиру "выиграл" член УИК.
Я уже просто устал смеяться.
Лохотрон на гос.уровне в России стал приобретать черты интернет казино с показом призов которые никто никогда не получит.
Только сейчас по "русскому радио" сказали, что Московские власти усиливают штрафы за ковидные "нарушения" коих уже они насчитали более 20 видов, да сидеть на лавочке сейчас будет под санкцией штрафа, причём за это в КОАП нет статей.
Ещё сказали, что прибывающие поездами граждане без свидетельства о прививке могут быть не впущены в город.
По указанию, конечно. Нужно сделать из большинства населения ГМО. С точки зрения формальной биохимии, человек после такого генного укола это уже - ГМО. А с юридической точки зрения его права не определены - нет декларации прав ГМО или чего-то такого. Тo есть, у него уже формально нет прав человека (добровольный генный укол - это отказ от статуса человека) и с ним можно делать в принципе все, что угодно вплоть до разборки на органы и нелегальные опыты. Поэтому всех и регистрируют с "сертификатом уколотых" - глобалам нужно точно знать, кто ГМО, а кто обычный человек, обладающий всеми провами и свободами данными ему по рождению. Им важно, чтобы людей осталось как можно меньше, а для остальных будет концлагерь. Важно не поддаваться тактике запугивания и дешевых пряников и не в коем случае не ширяться генными уколами, если хотите сохранить статус свободного человека. Никто и никогда не может лишить человека его статуса насильно - только он сам, добровольно. Таковы прaвила игры.
Я к примеру хочу привиться прививкой зарегистрированной ВОЗ и в Евросоюзе, это как бы международный знак качества