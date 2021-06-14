Мозаичная плитка: преимущества и сферы использования

20:15 14.06.2021

Ремонт – это очень важно, ведь от него зависит атмосфера помещения.

В этом деле очень важно правильно выбирать отделочные материалы. В этой статье мы обсудим как правильно выбрать плитку для кухни. Более подробную информацию и варианты можно найти на сайте https://www.tileclub.ru/collection/mozaika-dly-kuhni

Небольшая предыстория

К самым древним мозаикам можно отнести отделки, которые датируются пятым веком до нашей эры. Несмотря на то, что прошло уже несколько тысяч лет, она остается таким же популярным отделочным материалом. Ею украшают ванные, кухни, да и просто стены и полы в помещениях.

Преимущества использования мозаичных плит

1. Эстетический внешний вид. Ее используют для украшения помещений, так как она зачастую очень сильно расширяет пространство.

2. Плитка такого типа устойчива к влаге, что является однозначным плюсом при использовании ее в ванной комнате;

3. Мозаику спокойно можно мыть различными средствами, а это важно для расположения ее в кухонных помещениях;

4. Она спокойно может противостоять солнцу, а цвета не теряют своей яркости даже спустя большое количество времени.

Однако, существует одна деталь. Как показывает практика, мозаика достаточно дорогой материал. Однако, в случае, если вы не хотите тратить большие суммы на это, можно выбирать керамическую плитку под мозаику. Цена будет намного меньше, но визуальный эффект будет тот же. Многие компании предоставляют на выбор и мозаичные плитки, и керамические.

Как использовать мозаику?

За счет того, что мозаичные плиты включают в себя превосходные влагоустойчивые качества, их можно использовать в следующих случаях:

1. На полу или на стене душевой кабины или в зоне ванной;

2. Комбинировать ее с керамической плиткой;

3. На стене можно сделать целую инсталляцию-рисунок из мозаичной плиты. Укладка в виде орнамента или пейзажа- это отличная идея модернизировать классический интерьер в современный;

4. Декорирование возле зеркала или умывальника;

5. В кухонных помещениях можно выложить фартук. Также, неплохой вариант – укладка мозаичной плитой рабочей или обыденной поверхности.

6. К слову, мозаикой можно отделать колонны и другие элементы декора, в том числе и камин.

Какие существуют виды мозаичных плит?

1. Керамическая. Наиболее популярных вариант;

2. Мозаика из стекла. Самый ранний вид мозаики, состав такой же как у стекла, но она гораздо прочнее;

3. Смальтовая. Материал прессуется и спекается, при этом добавляются красители. Свойства – прочность и морозостойкость. А также устойчива к влаге и разного типа температурам.

4. Мозаика из камня: яшма, сланец, туф, мрамор, гранит и так далее;



5. Металлическая;

6. Деревянная мозаика

