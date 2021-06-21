Типы плит перекрытия для дома: то, что нужно знать для грамотного ремонта

21:42 21.06.2021

Ремонтные работы – это достаточно актуальная тема для многих людей, ведь сейчас многие люди предпочитают делать ремонт самостоятельно.

Действительно, от качества ремонта зависит будущее состояние строения/объекта/дома. В этой статье мы поговорим про плиты перекрытия для частного дома.

Что такое железобетонные плиты перекрытия?

Под плитами перекрытия из железобетона подразумеваются конструкции, целью которых является разделение нижнего и верхнего этажа здания. Это вещь, от которой зависит безопасность и время эксплуатации. Состоят плиты перекрытия из бетона разного типа – легкий, тяжелый, силикатный. От типа материала зависит способность выдерживать нагрузки, а также именно это определяет сферу применения.

Классификация плит перекрытия

От толщины изделия, от диаметра пустот и количества сторон для опор зависит классификация плит. Существует несколько основных типов, которые мы с вами обсудим:

1. Многопустотные плиты перекрытия –универсальные плиты, которые можно использовать в любом сооружение. К особенностям можно отнести наличие пустот, которые располагаются параллельно длине плиты. В основном они обладают круглым сечением. Данные плиты строго изготавливаются согласно ГОСТу, в котором прописаны нужные параметры длины и ширины плиты. Как говорилось ранее, они могут применяться во многих сферах – и жилое, и нежилое строительство.

2. Облегченные плиты перекрытия – это тоже многопустотные плиты перекрытия, которые характеризуются тем, что имеют меньший вес и высоту по сравнению со стандартными плитами перекрытия. Они достаточно популярны в строительстве, ведь обладают высокими эксплуатационными свойствами. Это связано с тем, что в таких плитах перекрытия много полостей, а также за счет своей небольшой толщины. К слову, они стоят дешевле, ведь для их изготовления требуется меньше затрат по сырью. К плюсам можно отнести отличные звукоизоляционные свойства и высокую прочность изделия.

3. Полнотелые плиты перекрытия, или монолитные плиты. Из названия понятно, что они выглядят как целостная конструкция. В свою очередь, полнотелые плиты делятся на следующие виды:

Ребристые – имеют ребра, которые располагаются в направлении с одной стороны, а также имеют сплошную часть с другой стороны.

Кесонные имеют сеть балок, одинаковых по размеру, а площадь между ними состоит из небольшого бетонного слоя. Обычно применяются при строительстве промышленных объектов, станций метрополитена и так далее.

Безбалочные – это абсолютно ровная плита, в которой отсутствуют какие-либо отверстия. Самый главный плюс таких плит перекрытия заключается в том, что при строительстве и ремонте не нужно будет тратиться на работу с потолком, так как потолок нужно только покрасить.