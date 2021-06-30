Покупка квартиры в Краснодаре - то, что нужно знать

15:15 30.06.2021

Покупка квартиры – это достаточно серьезное решение в жизни каждого человека.

Ведь жилище не только зачастую покупается на всю жизнь, оно является гарантом комфортной жизни человека. В этой статье мы хотели бы поговорить про квартиры в Краснодаре и почему стоит покупать жилье в Краснодарском крае.

Квартиры в Краснодаре

К слову, поиск «идеальной» квартиры может занять достаточно много времени, ведь город сейчас активно растет, а в следствие этого появляются новые микрорайоны в городе. Существуют огромное количество жилья на любой вкус и цвет – от комфорт-класса до бюджетных вариантов. Появляются новые жилые комплексы в черте города. Сейчас очень популярной тенденцией стала покупка имущества на стадии строительство или закладывания котлована. Хочется сказать, что Краснодар разрастается и теперь активно строится Прикубанский округ, где можно рассмотреть жилье. Агентство «АЯКС» работает больше двадцати лет в области недвижимости. «Аякс» может помочь людям с подбором квартир, с покупкой, продажей и арендой жилья путем создания индивидуального графика показов и просмотром, консультациями на всех этапах сделки, оценкой любого рода: имущество, бизнес, авто и так далее. Так же компания может предоставить юридические услуги в виде консультаций, подготовки документов, обеспечения законности сделок, защиты в суде. В случае решения получения ипотеки, компания «Аякс» поможет с поиском выгодного банка, решением по процентной ставке.

Почему стоит покупать квартиру в Краснодаре?

При выборе места проживания при переезде, стоит отметить город Краснодар, ведь у этого места есть определенные плюсы:

1. В Краснодаре сильно ощущается нехватка кадров в таких сферах, как юридические услуги, IT-технологии, добыча сырья, медицина, фитнес, управление персоналом. Это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом и найти более высокооплачиваемую работу.

2. В Краснодаре удивительный климат. В этом городе достаточно приятные и теплые зимы, поэтому по праву он считается курортным городом. Практически весь год в Краснодаре солнечно, а снега может даже и не быть в зимнее время. К сожалению, летом очень жарко, поэтому если вы находитесь в пожилом возрасте или имеете сердечно-сосудистыми заболеваниями - жить в летнее время в Краснодаре достаточно проблематично.

3. Многие знают, что в Краснодаре достаточно серьезные пробки. Однако, это не проблема, ведь с 2020 года ведется подготовка к созданию двух трамвайных маршрутов в различные микрорайоны. Плюсом является то, что общественный транспорт работает с раннего утра ( шесть утра) и до двенадцати ночи.

