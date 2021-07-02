У россиянина-банкрота впервые забрали единственное жилье

Первый случай торгов по продаже единственного жилья гражданина-банкрота состоялся в России, пишет газета "КоммерсантЪ".

Речь идет о жителе Екатеринбурга, который был признан банкротом из-за долгов на 21,4 млн рублей. Он был владельцем двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147,3 кв. м и просил суд исключить данную недвижимость из конкурсной массы как единственное жилье. 

В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019 года отправила спор на новое рассмотрение. После чего кредиторы заменили ее на "однушку" площадью 31,7 кв.м., так как должник холост и не имеет иждивенцев.

Затем квартира была выставлена на торги и продана за 8,25 млн рублей при стартовой цене в 9,1 млн рублей. По оценкам экспертов, квартиру продали на четверть дешевле ее рыночной стоимости.

Юристы считают, что в будущем такая практика может стать обычной.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 20:09
    Гость: Для недебилов

    21 лям это квартплата? А как это " неможет оплачивать налоги"? Такое только действительно мог ляпнуть только дебил

  3. 02.07.2021, 18:26
    Гость: Гость

    Для дебилов: на имущество может быть обращено любое взыскание - долги по квартплате, по налогам в том числе, а не только по кредитам. Важен прецедент. Если можно отбирать единственное жилье, значит, завтра начнут выселять в бараки тех, кто не может оплачивать квартплату или налоги.

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© KM.RU, Пресс-служба РЖД
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