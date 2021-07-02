У россиянина-банкрота впервые забрали единственное жилье
Первый случай торгов по продаже единственного жилья гражданина-банкрота состоялся в России, пишет газета "КоммерсантЪ".
Речь идет о жителе Екатеринбурга, который был признан банкротом из-за долгов на 21,4 млн рублей. Он был владельцем двухуровневой пятикомнатной квартиры площадью 147,3 кв. м и просил суд исключить данную недвижимость из конкурсной массы как единственное жилье.
В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но кассация в январе 2019 года отправила спор на новое рассмотрение. После чего кредиторы заменили ее на "однушку" площадью 31,7 кв.м., так как должник холост и не имеет иждивенцев.
Затем квартира была выставлена на торги и продана за 8,25 млн рублей при стартовой цене в 9,1 млн рублей. По оценкам экспертов, квартиру продали на четверть дешевле ее рыночной стоимости.
Юристы считают, что в будущем такая практика может стать обычной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
21 лям это квартплата? А как это " неможет оплачивать налоги"? Такое только действительно мог ляпнуть только дебил
В реале, а не в твоём межушном пространстве?
Для дебилов: на имущество может быть обращено любое взыскание - долги по квартплате, по налогам в том числе, а не только по кредитам. Важен прецедент. Если можно отбирать единственное жилье, значит, завтра начнут выселять в бараки тех, кто не может оплачивать квартплату или налоги.
Такое жулье и подонков надо судить и сажать с ПОЛНОЙ конфискацией.
могут последний дворец отобрать?