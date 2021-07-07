Технология строительства коттеджей: все, что нужно знать

14:58 7.07.2021

Строительство – это всегда процесс достаточно непростой и энергозатратный, к которому необходимо подходить осознанно и внимательно.

Есть разные способы строительства домов: кто-то предпочитает самостоятельно строить дом, а кто-то больше доверяет работе квалифицированных специалистов. В этой статье мы обсудим строительство коттеджей в Севастополе и их правильную технологию на примере компании "ГРАНД-ДОМ"

Основные моменты

Существуют определенные этапы строительства, обойти которые достаточно сложно. Они нужны для того, чтобы максимально качественно построить объект на участке:

1. В первую очередь нужно подготовить участок к будущему строительству – убрать мусор, выровнять грунт, избавиться от пней и ненужных деревьев;

2. Провести разметку участка под строительство. Под этим понимается проведение геологических исследований, с помощью которых можно определить тип грунта, степень промерзания, а также выявить где располагается грунтовая вода;

3. Далее – укладка фундамента. Он может быть в виде плиты, ленты или на сваях. Выбирается фундамент, основываясь на таких параметрах как габариты и размеры объекта стройки, от типа грунта, а также от материалов, которые будут применяться при строительстве дома. Например, если объект будет строиться из кирпича, то нужно выбирать капитальный фундамент, если из дерева – можно использовать ленточный тип основания фундамента.

4. Выгонка стен. Под этим подразумевается создание стен и основания объекта. Например, если материалы будут из кирпича или будет использоваться строительный блок, нужно укладывать это на цементный раствор или специальный клей. В случае, если применяются деревянные каркасы, их можно собрать как конструктор в связи с наличием системы крепежа шип-паз;

5. После предыдущего этапа нужно начать сооружение межкомнатных стен и плит перекрытия;

6. Следующий шаг – это монтаж и сооружение кровли объекта;

7. Самый последний и финальный этап работы – это отделка внутри и снаружи объектов, а также проведение инженерных коммуникаций.

Почему выгодно обращаться к компании «ГРАНД-ДОМ»?

Компания «ГРАД-ДОМ» занимается строительством коттеджей в Севастополе с 2014 года. Основными преимуществами являются:

1. Команда высококвалифицированных специалистов с большим стажем работы:

2. Огромное количество положительных отзывов, а также наличие проектов готовых домов. Проекты домов можно изучить на сайте компании;

3. Лучшее качество материалов;

4. Составление договора с фиксированной ценой.

