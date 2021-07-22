Преимущества жизни в Пресне, или покупка квартиры в ЖК Редсайд

11:48 22.07.2021

Выбор недвижимости для жилья – процесс достаточно сложный и ответственный, ведь это – определенная инвестиция в будущее.

Существует огромное количество жилых комплексов в Москве, но перед тем, как определиться точно, необходимо изучить достаточно информации. В этой статье мы поговорим про ЖК Редсайд.

Краткая информация

В первую очередь, необходимо рассказать про местоположение жилого комплекса Редсайд. Пресненский район в Москве – это, можно сказать, центр города. Точный адрес – улица Сергея Макеева, дом 9. Удобная транспортная развязка рядом – всего триста метров до Звенигородского шоссе, а до метро «Улица 1905 года» можно дойти за десять минут. Садовое кольцо близко, всего пять минут на машине.

Особенности внутренней инфраструктуры

1. В комплексе есть подземный паркинг, который вмещает больше тысячи ста восьмидесяти автомобилей;

2. Это зеленая зона и экологически чистая территория, ведь пятая часть квартала состоит из газонов и клумб;

3. Наличие прогулочных дорожек, детских площадок и воркаута – это огромное преимущество как и для семейных пар с детьми, для подростков, и людей, предпочитающих занятие спортом на воздухе;

4. Развитая инфраструктура, заключающаяся в наличии World Class с 50-ти метровым бассейном, детского садика с английским уклоном под названием «Горница-Узорница». На территории ЖК Редсайд есть аптека, кафе, магазин «Азбука Вкуса».

Жилые здания и квартиры

Территория занимает участок в пять гектаров, на котором находятся восемь монолитных домов. Жилые здания варьируются по количеству этажей – от семи до двадцати одного. В их облицовку входит юрский мрамор, декорирующие панели из стали, ажурные балконы, и все это в светлых тонах. Такой вариант облицовки придает домам строгость, элегантность и благородную сдержанность.

ЖК Редсайд включает в себя 954 квартиры, площадь которых начинается от шестидесяти пяти квадратных метров до двухсот семидесяти восьми метров в квадрате. Квартиры с высоким потолком, панорамными и окнами не оставят вас равнодушными! Так же, любой человек сможет найти квартиру по личным и собственным запросам и предпочтениям.

