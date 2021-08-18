Кадастровые работы: коротко о главном

08:42 18.08.2021

Тема недвижимости – это одна из самых популярных тем.

Кадастровый вопрос при выборе недвижимости стоит особенно остро, поэтому стоит поподробнее разобраться в том, что такое кадастровые работы в целом, и что входит в обязанности кадастрового инженера на примере компании ГеоСервис.

Что такое кадастровые работы?

Под кадастровыми работами подразумевается работа с недвижимостью, которая заключается в подготовке документов, необходимым для грамотного кадастрового учета данных. Кадастровая работа ведется с земельными участками, зданиями, сооружениями, помещениями, недостроенными объектами.

Существуют кадастровые инженеры, в обязанности которых входит кадастровая деятельность по отношению к государственным и муниципальным объектам. Кадастровая палата помогает решить вопросы в случае, если была допущена в документации реестровая ошибка.

Для того, чтобы начать выполнять кадастровые работы, собственник объекта должен оформить договор с фирмой, занимающейся кадастровыми вопросами. Если вы заключаете договор непосредственно напрямую с кадастровым инженером, вы должны учитывать, что он в обязательном порядке должен числиться в какой-либо компании. Для того, чтобы не ошибиться в выбором кадастрового инженера, осуществите проверку его данных в реестре по кадастровым инженерам (ищите данные на Росреестре).

Что входит в обязанности кадастрового инженера?

Чтобы лучше понимать сферу деятельности кадастрового инженера, ниже мы приведем список их основных задач:

1. Определять границы земельных участков, контуров зданий, сооружений, в том числе незавершенных. Для того, чтобы осуществить определение границ, необходимо проведение полевых работ.

2. Определять площадь объектов, а также уметь их описывать;

3. Согласовывать границы участка земли.

