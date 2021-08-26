Проект загородного коттеджа: что, зачем и почему

21:38 26.08.2021

Специалисты архитектурного бюро ДОМ4М рассказывают, зачем нужен проект для строительства частного дома

Поставивший перед собой задачу построить собственный дом, будущий домовладелец сталкивается со множеством вопросов. Как будет выглядеть семейное гнездышко? Хватит ли средств на строительство? Насколько затянется процедура? Ответить на все эти вопросы может только специалист, предварительно ознакомившись с проектом. Надеясь сэкономить, некоторые застройщики отказываются от самого важного этапа. Строительство дома без проекта — это неоправданные риски и необоснованные потери как времени, так и средств.

На рынке проектирования много профессиональных исполнителей, но доверить разработку своего будущего можно только солидным компаниям, имеющим государственную лицензию на данный вид деятельности. Компания DOM4M занимает ведущие позиции в области проектирования загородного жилья. Крупная проектная организация работает не только с отечественными заказчиками, но и зарубежными. Более чем за десять лет молодая команда профессионалов заработала безупречную репутацию и высшие ступени рейтинга среди конкурентов.

Каталог DOM4M содержит свыше 3 000 готовых разработок, их можно выбирать сразу, не теряя времени. Стоимость типовых проектов гораздо ниже, что сэкономит деньги клиента. Если существует необходимость разработки необычного дома, то команда специалистов приступит к индивидуальному проектированию. Процесс займет больше средств и времени, но результат превзойдет все ожидания.

Проект от компании DOM4M — это всегда красота, стиль и креатив, а также небольшая частичка собственной души. Команда дорожит своим именем, поэтому каждый дом проектируется как собственный. Архитекторы подготовят полное описание будущего коттеджа с подробным обоснованием инженерных решений и конструкторских идей. Составят схему поэтажных планировок, сделают чертежи фасадов, крыши и основных разрезов здания. В конструкторском разделе специалисты рассчитают нагрузки и определят несущую способность как отдельных ответственных конструкций и узлов, так и дома в целом. Подготовят чертежи фундамента, стропильной системы и других сооружений. Инженерная часть обеспечит правильное присоединение сантехнического и вентиляционного оборудования, разводку коммуникаций внутри помещений, а также их подключение к действующим инженерным сетям.

Наличие проекта гарантирует безопасность и надежность дома, указывает пути экономии средств. При рачительном подходе можно общий бюджет строительства снизить на 20%.