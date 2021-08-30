Каркасные бани бьют все рекорды
Каркасные бани бьют все рекорды
Каркасная технология — ее называют фахверк, представляет собой установку каркаса из вертикальных балок, между ними прокладывают утеплитель.
Стены с двух сторон обшивают материалом из древесины, придающим конструкции жесткость. Это может быть вагонка, OSB плита или другой материал.
С внутренней стороны кладут пароизоляционный материал, под внешнюю — гидроизоляционный. Получается своего рода «пирог» или «термос», который хорошо держит тепло. Снаружи обычно обшивают сайдингом.
Преимущества
Каркасные бани стали востребованы, и на это есть много причин. Как и в любом другом типе конструкции, в них есть свои плюсы и минусы, но первых, однозначно, больше.
Разберем самые значимые из них.
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малый вес каркаса не требуют сложного фундамента даже на сложном участке. Отсюда низкие ценовые затраты на реализацию проекта;
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высокий уровень теплоизоляции. Отметим, что для этого надо правильно рассчитать толщину стен и положить качественный утеплитель;
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подходит участок любой сложности, главное правильно рассчитать фундамент;
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быстрая сборка. На 2-3 дня рассчитывать не стоит, но за пару месяцев баня «под ключ» будет готова;
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короткий период введения в эксплуатацию. Бани из бруса требуют усадки в течение года. В каркасных банях этот пункт отсутствует;
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идеально ровные стены делают процесс отделки простым и легким;
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сейсмоустойчивость. Для нашего региона это не так важно, но для справки: каменные дома в Японии от толчков разрушались, а «каркасники» стояли «намертво».
Можно включить сюда экономию на отоплении, экологичность, быстрый прогрев — все это вытекает из вышеперечисленных качеств.
Минусы
Если есть плюсы — должны быть и минусы. Без этого проект будет не полным.
- вентиляция. Если сэкономить на ней, образуется конденсат, что приведет к повышенной влажности и гниению;
- грызуны. Очень любят селиться в теплых местах, которых много в каркасном утеплителе. На помощь придёт мелкоячеистая металлическая сетка, ее стелят на черновой пол и в нижнюю часть стен;
- гниение. Стены требуют обязательной обработки антисептиком. Эту процедуру надо повторять каждые 7-10 лет.
Остальные ошибки — результат грубого нарушения технологии.
Чтобы избежать проблем — обращайтесь к профессионалам! «Бани МСК» — компания, которая знает все о фахверковой технологии.
Какое дерево подходит для строительства
Профессионалы считают, что подойдет любая древесина, устойчивая к гниению. Лучше всего просушенный брус или доски из осины и лиственницы. Породы этих деревьев зарекомендовали себя как прочные и теплосберегающие, и у них приемлемая цена. Компания «Бани МСК» эксперт в строительстве
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Технология фахверк
Основные этапы монтажа бани:
- перед началом строительства все деревянные составляющие будущей бани хорошо просушить;
- каркас можно собрать на земле и готовым установить на фундамент. Вес позволяет сделать это легко;
- брус и доски обработать антисептиком;
- уложить утеплитель, сделать пароизоляцию и зазоры для вентиляции, чтобы предотвратить гниение;
- термостойким скотчем проклеить стыки пароизоляции. Скотч имеет металлизированное покрытия и выдерживает температуру до 180 градусов;
- наружную сторону обшить влагозащитной пленкой;
- последней набить контробрешетку, и на неё наружную отделку.
Гарантия качества
На первый взгляд кажется, что простота монтажа позволяет быстро справиться с задачей даже неопытному, но это не так. Качественную каркасную баню построить не так то легко.
Главный секрет успешного строительства — строгое соблюдение всех этапов технологии и заводское качество комплектующих.
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