17:58 30.08.2021

Каркасная технология — ее называют фахверк, представляет собой установку каркаса из вертикальных балок, между ними прокладывают утеплитель. Стены с двух сторон обшивают материалом из древесины, придающим конструкции жесткость.

Каркасные бани бьют все рекорды

Каркасная технология — ее называют фахверк, представляет собой установку каркаса из вертикальных балок, между ними прокладывают утеплитель.

Стены с двух сторон обшивают материалом из древесины, придающим конструкции жесткость. Это может быть вагонка, OSB плита или другой материал.

С внутренней стороны кладут пароизоляционный материал, под внешнюю — гидроизоляционный. Получается своего рода «пирог» или «термос», который хорошо держит тепло. Снаружи обычно обшивают сайдингом.

Преимущества

Каркасные бани стали востребованы, и на это есть много причин. Как и в любом другом типе конструкции, в них есть свои плюсы и минусы, но первых, однозначно, больше.

Разберем самые значимые из них.

малый вес каркаса не требуют сложного фундамента даже на сложном участке. Отсюда низкие ценовые затраты на реализацию проекта;

высокий уровень теплоизоляции. Отметим, что для этого надо правильно рассчитать толщину стен и положить качественный утеплитель;

подходит участок любой сложности, главное правильно рассчитать фундамент;

быстрая сборка. На 2-3 дня рассчитывать не стоит, но за пару месяцев баня «под ключ» будет готова;

короткий период введения в эксплуатацию. Бани из бруса требуют усадки в течение года. В каркасных банях этот пункт отсутствует;

идеально ровные стены делают процесс отделки простым и легким;

сейсмоустойчивость. Для нашего региона это не так важно, но для справки: каменные дома в Японии от толчков разрушались, а «каркасники» стояли «намертво».

Можно включить сюда экономию на отоплении, экологичность, быстрый прогрев — все это вытекает из вышеперечисленных качеств.

Минусы

Если есть плюсы — должны быть и минусы. Без этого проект будет не полным.

вентиляция. Если сэкономить на ней, образуется конденсат, что приведет к повышенной влажности и гниению;

грызуны. Очень любят селиться в теплых местах, которых много в каркасном утеплителе. На помощь придёт мелкоячеистая металлическая сетка, ее стелят на черновой пол и в нижнюю часть стен;

гниение. Стены требуют обязательной обработки антисептиком. Эту процедуру надо повторять каждые 7-10 лет.

Остальные ошибки — результат грубого нарушения технологии.

Чтобы избежать проблем — обращайтесь к профессионалам! «Бани МСК» — компания, которая знает все о фахверковой технологии.

Какое дерево подходит для строительства

Профессионалы считают, что подойдет любая древесина, устойчивая к гниению. Лучше всего просушенный брус или доски из осины и лиственницы. Породы этих деревьев зарекомендовали себя как прочные и теплосберегающие, и у них приемлемая цена. Компания «Бани МСК» эксперт в строительстве

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Технология фахверк

Основные этапы монтажа бани:

перед началом строительства все деревянные составляющие будущей бани хорошо просушить;

каркас можно собрать на земле и готовым установить на фундамент. Вес позволяет сделать это легко;

брус и доски обработать антисептиком;

уложить утеплитель, сделать пароизоляцию и зазоры для вентиляции, чтобы предотвратить гниение;

термостойким скотчем проклеить стыки пароизоляции. Скотч имеет металлизированное покрытия и выдерживает температуру до 180 градусов;

наружную сторону обшить влагозащитной пленкой;

последней набить контробрешетку, и на неё наружную отделку.

Гарантия качества

На первый взгляд кажется, что простота монтажа позволяет быстро справиться с задачей даже неопытному, но это не так. Качественную каркасную баню построить не так то легко.

Главный секрет успешного строительства — строгое соблюдение всех этапов технологии и заводское качество комплектующих.

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