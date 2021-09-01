Плитка ABK Secret - стильный и современный образ для Вашего дома

17:13 1.09.2021

Итальянская компания ABK является одной из наиболее популярных и востребованных молодых предприятий по производству керамической плитки премиум-класса.

Динамичная и современная фабрика делает основной акцент на ярком и необычном дизайне, безусловно, не забывая и о технических характеристиках выпускаемого товара. Таким образом, руководство компании постоянно развивает и модернизирует все производственные процессы в поисках безупречной комбинации качества и оригинальной эстетики.

https://www.keram-market.ru/italyanskaya-plitka/abk/secret

Каждая выпущенная коллекция – это уникальное подтверждение того, что компания стремится создать не просто коллекцию облицовочного материала, а скорее уникальный художественный инструмент, который способен подарить помещению неповторимый, оригинальный характер. Одной из таких коллекций является плитка ABK Secret – стильный и современный образ для любого помещения.

Коллекция ABK Secret выдержана в достаточно лаконичной цветовой палитре, но благодаря некоторым необычным художественным акцентам она привлекает к себе внимание и создаст впечатляющую обстановку. Таким образом, плитка из данной коллекции станет не просто фоном для дальнейшего декорирования, а скорее главным художественным акцентам в интерьере.

Плитка представлена в нескольких благородных оттенках: Gesso, Tortora, Natural, Sole, Cappuccino, Malva и Notte. Подобранные цвета идеально сочетаются друг с другом, а в комбинации нескольких оттенков подчеркивают и дополняют общую картинку.

Текстура плитки обладает легким рельефом, а цвета неоднородной фактурой, что придает поверхности некоторую динамику и неповторимую выразительность. Кроме того, дизайнеры разработали ряд декоративных элементов, которые придадут помещению пикантность и неповторимый, насыщенный характер.

Декоративная плитка из линии Opus украшена утонченным абстрактным рисунком, который делает интерьер более изысканным и элегантным. С помощью такой плитки можно выделить некоторые зоны в помещении, сделав акцент на ажурном узоре декоративной плитки.

Но центром всей дизайнерской задумки, безусловно, станет декоративное панно, на котором изображен легкий и притягательный женский силуэт. Узор оформлен таким образом, что создается впечатление, будто это зарисовка художника, выполненная прямо на стене вашего интерьера. Такой художественный акцент однозначно привлечет внимание и станет ярким элементов всего образа.

Плитка Secret отличается высокой прочностью и устойчивостью на износ, что поможет сохранить созданный образ на протяжении долгих лет эксплуатации.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

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