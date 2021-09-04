Заглушки для профильных труб и деревянные перила

21:30 4.09.2021

После завершения строительных работ, при обустройстве дома, особое внимание уделяется комфорту и безопасности.

Деревянные перила призваны обеспечить безопасный подъем и спуск по лестнице. Помимо этого, они выполняют декоративную функцию, дополняя интерьер помещения, делая его более изысканным.

Долговечность и надежность поручней зависит не только от выбранной породы дерева, но и от качества сушки заготовок, а также сростки (склейка).

Перила из дерева – особенности конструкций

Изделия из дерева не дружат с влажной средой, поэтому монтируются только внутри помещений. Они привлекают своим внешним видом, приятной структурой и текстурой. При грамотной эксплуатации и обслуживании, такие поручни прослужат долгие годы, защищая жильцов от травм и падений.

Деревянные перила могут устанавливаться на металлические ограждения, выполняя декоративную функцию. В сочетании с металлом, конструкции получаются более надежными и долговечными. При изготовлении перил используются следующие виды древесины:

Сосна (эконом вариант);

Дуб;

Ясень;

Лиственница и пр.

Привлекательность дерева заключается еще и в том, что готовому изделию можно придать любую форму (лестница может быть спиралевидной), иметь повороты под нестандартными углами и пр.

Для обеспечения безопасности пользователя, при создании перил из дерева учитываются следующие факторы:

По ширине поручень подгоняется «под руку»;

Края изделий тщательно шлифуются и закругляются, во избежание травм;

На стыках отсутствуют щели;

На деревянную основу наносится защитное покрытие, защищающее материал от влаги, истирания и прочих агрессивных сред.

Деревянные перила могут быть дополнены декоративными элементами, которые преобразят дизайн всего помещения, сделав его презентабельным для посетителей.

Заглушки – защита профильных труб

Несмотря на простоту конструкции, заглушки для профильных труб – незаменимый элемент при обустройстве различных ограждений, пролетов и пр. Данные конструктивные элементы делают конструкцию законченной. Они препятствуют проникновению внутрь профиля влаги и прочих загрязнений, которые могут спровоцировать появление коррозии.

Представленные изделия изготавливаются из пластика и металла. Вне зависимости от используемого материала, готовые заглушки исправно выполняют свои функции. Они стойко переносят механические повреждения, не боятся длительного воздействия влаги и не требуют дополнительного ухода.

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