Какой отделочный материал подобрать для ванной комнаты

14:05 8.09.2021

Выбирая отделочный материал для ванной комнаты, многие останавливают свой выбор на кафельной плитке и на это есть свои причины.

На местном рынке данный отделочный материал предоставлен в огромном разнообразии, что может создать определённые трудности в выборе. Подбирая кафельную плитку необходимо учитывать освещение, высоту потолков, площадь ванной комнаты, цвет, фактуру и ряд других факторов.

Почему кафельная плитка лучше

Востребованность и популярность кафельной плитки обуславливается не только современными тенденциями моды, но и ее эксплуатационными характеристиками, среди которых стоит выделить:

Отличные показатели водонепроницаемости;

Продолжительность эксплуатационного периода приравнивается к нескольким десяткам лет;

Благодаря своей универсальности, материал может использоваться не только в ванной комнате, но и других помещениях;

Износостойкость и практичность помогут сохранить привлекательный и первозданный внешний вид материала на протяжении многих лет.

Кварцвиниловая плитка является отличным аналогом кафеля. Например, материал от бренда VINILAM предоставлен в большом разнообразии, характеризуется отменными техническими параметрами. Поэтому, если кафельная плитка по тем или иным соображениям не соответствует критериям вашего поиска, то кварцвиниловая плитка станет отличной альтернативой.

Как правильно выбрать

Подбирая кафельную плитку для ванной комнаты необходимо отдавать предпочтение вариантам с повышенным параметром влагонепроницаемости. Как правило, для помещений с повышенным уровнем влаги подбирается глазурованный материал. Также рекомендуется акцентировать свое внимание на матовые модели данного отделочного материала. При таком подходе уход за кафельной плиткой упростится в разы, так как разводы, следы воды и загрязнения на такой поверхности практически незаметны.

Не рекомендуется пренебрегать обратной стороной кафельной плитки. Если с тыльной стороны просматривается большое количество пор, то материал будет впитывать влагу, что приведет к его быстрой порче. Рекомендуется отдавать предпочтение большим и весомым вариантам кафельной плитки, что позволит снизить к минимуму количество стыковочных швов. Швы - это наиболее уязвимая область любой облицовки.

Руководствуясь столь простыми и незаурядными советами, можно подобрать оптимальный отделочный вариант, который будет радовать ваш взор на протяжении многих лет.