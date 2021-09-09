Киркоров купил квартиру бывшего президента Киргизии за 1 млрд рублей

15:21 9.09.2021

Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров приобрел квартиру бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 миллиард рублей.

Площадь жилья составляет 537 кв. метров. Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой. В окружении певца факт покупки подтвердили, добавив, что тот купил апартаменты для своих детей - Аллы-Виктории и Мартина, сообщает «КП».

Также отмечается, что квартиры Киркорова и Пугачевой находятся на одном этаже. При этом в данном доме у Киркорова уже есть квартира площадью 260 кв. метров, которую он приобрел еще в нулевых (По оценкам риэлторов, эта квартира обошлась не менее чем в 4,5 млн долларов).