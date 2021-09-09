Киркоров купил квартиру бывшего президента Киргизии за 1 млрд рублей
Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой
Певец Филипп Киркоров приобрел квартиру бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 миллиард рублей.
Площадь жилья составляет 537 кв. метров. Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой. В окружении певца факт покупки подтвердили, добавив, что тот купил апартаменты для своих детей - Аллы-Виктории и Мартина, сообщает «КП».
Также отмечается, что квартиры Киркорова и Пугачевой находятся на одном этаже. При этом в данном доме у Киркорова уже есть квартира площадью 260 кв. метров, которую он приобрел еще в нулевых (По оценкам риэлторов, эта квартира обошлась не менее чем в 4,5 млн долларов).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы из налоговой? так сами разбирайтесь. Может что обломится и вам там.
Зависть плохой советчик.
В себе и своих предках уверен.
По материнской линии крестьяне из России, по отцовской казаки с Кубани. А вот на счёт вас не уверен.
Он эти деньги не украл, не заработал ни умственным, ни физическим трудом.Их ему не подарило государство. Этот миллиард, и не один, ему добровольно отдали поклонники "таланта". Представьте себе - сколько же этих умственно отсталых и культурных дегенератов в сегодняшней России.Через несколько дней они пойдут на выборы. А Киркоров - это обычный еврейский гешефтмейстер, наживающийся на человеческих пороках.
у него ку ку? это же 1/утилизации крейсера типа Киров с тихого океана а я Богу молюсь, чтобы из него хоть вертолетоносец сделали свозможностью принимать Як41/141 производство которых и дальнейшее совершенствование надо продолжать делая его гвоздем в опе ОТАН так как он любой сухогруз и танкер авианосцем делает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати греческий милионер Георгиос Аверофф (Гриня Аверин) купил Греции крейсер типа Гарибальди в Италии , названный его именем и до покупки броненосцев в США из за паровала постройки Саламиса -сильнейший корабль флота!!!!!1
а "нашим" слабо толстосумам?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? почему то????????????????????!!!!!!!!!!!!?????????????
В ГУЛАГ их надо с национализацией имущества!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А не "Е-ейская?"