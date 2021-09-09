Киркоров купил квартиру бывшего президента Киргизии за 1 млрд рублей

Филипповский переулок

Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров приобрел квартиру бывшего президента Киргизии Аскара Акаева за 1 миллиард рублей.

Площадь жилья составляет 537 кв. метров. Расположена квартира в Филипповском переулке, по соседству с жильем Аллы Пугачевой. В окружении певца факт покупки подтвердили, добавив, что тот купил апартаменты для своих детей - Аллы-Виктории и Мартина, сообщает «КП».

Также отмечается, что квартиры Киркорова и Пугачевой находятся на одном этаже. При этом в данном доме у Киркорова уже есть квартира площадью 260 кв. метров, которую он приобрел еще в нулевых (По оценкам риэлторов, эта квартира обошлась не менее чем в 4,5 млн долларов).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.09.2021, 22:04
    Гость: ABCD

    Зависть плохой советчик.
    В себе и своих предках уверен.
    По материнской линии крестьяне из России, по отцовской казаки с Кубани. А вот на счёт вас не уверен.

  3. 09.09.2021, 21:43
    Гость: Старик

    Он эти деньги не украл, не заработал ни умственным, ни физическим трудом.Их ему не подарило государство. Этот миллиард, и не один, ему добровольно отдали поклонники "таланта". Представьте себе - сколько же этих умственно отсталых и культурных дегенератов в сегодняшней России.Через несколько дней они пойдут на выборы. А Киркоров - это обычный еврейский гешефтмейстер, наживающийся на человеческих пороках.

  4. 09.09.2021, 21:29
    Гость: ыворпльп

    у него ку ку? это же 1/утилизации крейсера типа Киров с тихого океана а я Богу молюсь, чтобы из него хоть вертолетоносец сделали свозможностью принимать Як41/141 производство которых и дальнейшее совершенствование надо продолжать делая его гвоздем в опе ОТАН так как он любой сухогруз и танкер авианосцем делает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Кстати греческий милионер Георгиос Аверофф (Гриня Аверин) купил Греции крейсер типа Гарибальди в Италии , названный его именем и до покупки броненосцев в США из за паровала постройки Саламиса -сильнейший корабль флота!!!!!1
    а "нашим" слабо толстосумам?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????? почему то????????????????????!!!!!!!!!!!!?????????????
    В ГУЛАГ их надо с национализацией имущества!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Все комментарии (42)
Выбор читателей
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
Угроза смерти на двух колесах: инциденты с участием электросамокатчиков стремительно растут
Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан «кормит» электроэнергией Россию
Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, где будут построены новые города в Сибири
Избранное
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Питание для роста мышц
Основы гостевой спальни: 7 способов создания гостевой комнаты для гостей
Как лучше хранить искусственные цветы
Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина
Самые первые месяцы в жизни ребенка
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
Домашние маски для волос и кожи
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
«Агрессивный идиотизм»: сбросим Бетховена и Моцарта с корабля современности?
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России