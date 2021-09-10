18:09 10.09.2021

Большие объемы внезапно выпавшего снега сложно расчистить лопатой.

Если купить снегоуборщик, эта проблема будет решена в течение 1-3 часов. Снегоочистители – специализированное оборудование для освобождения территорий от снега. Это оптимальный вариант, если нет возможности привлечения мощной дорожной техники.

Где используют снегоочистители

Малую технику приобретают владельцы домов, чтобы чистить приусадебные участки. Это универсальный инструмент дорожных, коммунальных служб.

Виды снегоуборщиков

На разных сериях снегоочистителей устанавливают электрические и бензиновые двигатели. Производители выпускают оборудование с

ручными;

электрическими стартерами.

Ручные стартеры запускают через специальный шнур или тросик. Некоторые модели оборудуют устройствами, впрыскивающими топливо в цилиндры и значительно облегчающими запуск двигателя.

Электрические стартеры работают от бытовой электросети или 12-вольтовых аккумуляторов. Качественные системы запуска обеспечивают быстрый старт двигателя снегоуборщика даже в сильные морозы.

Для забора снега используют

гладкие;

зубчатые шнеки.

Гладкие шнеки эффективно обрабатывают свежевыпавшие пушистые сугробы. Зубчатые справляются со старыми залежами и даже кусками льда. Шнеки изготавливают из полимеров, металла и резины.

По способу перемещения снегоуборщики делят на

несамоходные;

самоходные;

навесные.

Несамоходные механизмы необходимо слегка подталкивать во время работы. Самоходные снегоочистители оснащены более мощными двигателями и коробками передач. Навесные модели – это приставки к моторизованным блокам.

Как выбрать снегоуборщик

При сравнении вариантов учитывают

вес установки, тип двигателя;

размеры ковша;

качество системы выброса снега;

особенности шнекового механизма;

габариты машины;

наличие дополнительных опций.

Несамоходные модели эффективны на территориях площадью около 100 квадратных метров. Снегоуборщики среднего и тяжелого класса убирают снег с участков 1000 и более квадратных метров.

Высоты ковша 40-50 сантиметров достаточно для расчистки дорожек на даче. Металлические желоба с подвижным дефлектором обеспечивают быстрое изменение траектории выброса снега.

Для легко повреждаемых покрытий, например, тротуарной плитки, выбирают шнековые механизмы с пластиковыми или прорезиненными пластинами. Металлические резаки необходимы для обработки слежавшихся сугробов с кусками льда.

По размерам снегоуборщик должен проходить в большинство труднодоступных мест на участке. Наличие фар, подогрева ручек, выметающей щетки делает эксплуатацию более удобной и комфортной.