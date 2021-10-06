12:34 6.10.2021

Какой кабель использовать для проводки в квартире - советы и рекомендации наших экспертов.

Капитальный ремонт дома, обустройство нового жилья включает монтаж электрического кабеля соответствующего вида. Ассортимент кабельной продукции позволяет определить, какой кабель использовать для проводки в квартире. Грамотно разработанная схема и высокое качество электромонтажных работ обеспечивает удобство эксплуатации освещения и бытовых приборов, гарантирует высокий уровень безопасного проживания.

Помимо кабеля, монтаж электропроводки в квартире включает печень оборудования, комплектующих, аксессуаров, электроустановочных изделий. Каталог «МПО Электромонтаж» поможет определиться с выбором и рассчитать необходимое количество.

Классификация изделий

Профессиональные электрики, специализирующиеся на монтажных работах по устройству скрытой проводки в квартире, выбирают кабель отечественной марки ВВГ. Надежное и долговечное изделие различается сечением и количеством жил, материалом внешней оплетки и изоляции, внешней формой.

Производители выпускают линейку двух, трех, четырех, пяти жильный моделей, с сечением 1,5 — 50,0 мм². Форма кабеля в сечении может быть треугольная, плоская, круглая. Изделие имеет двойную виниловую изоляцию — внешней оболочки и каждой жилы. Наличие защитного слоя для домашней электропроводки не предусмотрено. Для городской квартиры расчет линий электропроводки выполняется отдельно по нагрузке, на следующем этапе выбирают сечение кабеля.

Согласно гарантии производителя, срок службы изделия составляет 30 лет. Если монтаж и эксплуатация осуществлялись согласно государственным нормативам и требованиям техники безопасности, то допускается более высокая долговечность.

Материал для кабеля

Для производства силового кабеля используется алюминий и медь. Алюминиевая проводка была востребована благодаря низкой цене и небольшому весу. К недостаткам относится: высокая ломкость, небольшой срок службы, окисление на воздухе, сложный монтаж, низкая электропроводность.

Медная проводка характеризуется высокой механической прочностью, службой в течении не менее 50 лет, хорошей проводимостью, простым монтажом. Недостаток — дороговизна. Согласно ПУЭ в жилых домах и квартирах применяется медный силовой кабель.

Кабель для дома

Недорогой, несложный в исполнении, надежный и безопасный базовый кабель ВВГ — вариант для сети домашней электропроводки. Серия ВВГ разработана для стационарных условий, номинальное напряжение варьируется в пределах 600 — 1000 В. Для домашнего электромонтажа достаточно кабель на 660 В. Защищенные варианты включают силовой кабель с самозатухающей изоляцией, не выделяющий при пожаре токсичных веществ в атмосферу, с дополнительной огнестойкой лентой.

В качестве альтернативы потребители используют изделие марки NYM — европейская разработка, выпускаемая российскими производителями по лицензии. Изделие имеет сечений 1,5-10,0 мм², одно — пяти жильные. Строение кабеля включает внешнюю оболочку и жильную изоляцию из ПВХ. Для повышения стойкости к возгоранию, прочностных и изоляционных параметров используется специальная резина, которой заполняется внутреннее пространство изделия. Круглая форма сечения повышает удобство при разделке и монтаже, высокая степень защиты позволяет использовать изделие во влажных помещениях.

Опытный электрик предварительно составит схему или план электропроводки, учитывая тип и нагрузку скрытой проводки, а также особенности помещения. Мастер составит список товара, совершит закупки самостоятельно или вместе с заказчиком.