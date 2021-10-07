Современный дизайн угловых кухонь: рекомендации по выбору

13:12 7.10.2021

Какой современный дизайн угловых кухонь, какие материалы используются в оформлении и какую планировку лучше использовать для максимального удобства.

Содержание:

Какую планировку выбрать

Определяемся с цветом

Производители предлагают множество вариантов угловых гарнитуров, и не растеряться в этом многообразии неподготовленному человеку сложно. За рекомендациями по выбору современного дизайна угловых кухонь мы обратились к Наталье Скутелис-Араповой, арт-директору и эксперту компании «КухниСити». Бренд «КухниСити» – это 24 салона в Москве и по 2 салона в Краснодаре и Казани. В салонах компании представлены гарнитуры разных стилей в ценовом сегменте от среднего до класса люкс. Это ещё и единственная компания на российском рынке, которая предлагает свыше 100 вариантов фасадов.

Какую планировку выбрать

Угловые кухни – универсальный вариант для помещения любой формы: прямоугольного или квадратного. Условно в таком кухонном гарнитуре можно выделить три зоны: угловая – место, где располагается мойка, и две боковые. Как правило, на одной стороне расположены духовой шкаф и варочная поверхность, на другой – холодильник. Туда же зачастую ставят микроволновку и посудомоечную машину.

Существует несколько разновидностей планировок современных угловых кухонь. Эксперт отмечает:

«В дизайне сегодня актуальны Г-образные угловые гарнитуры, а также кухни с барной стойкой, полуостровом или полноценным островом. Если помещение небольшое по площади – выбирайте первый вариант: так вы освободите место для обеденного стола.

Для небольших студий и помещений, где кухня совмещена с гостиной, подойдут гарнитуры с барной стойкой или полуостровом: место экономится, при этом у вас будет полноценная зона для принятия пищи. Гарнитуры с островом – отдельно стоящим большим столом со шкафчиками – подойдут для просторных помещений площадью от 17-20 м²».

Определяемся с цветом

Расцветка – важная деталь кухонного гарнитура. При выборе стоит отталкиваться от площади помещения, цвета стен, межкомнатных дверей, потолка.

«Если кухня маленькая, визуально увеличить пространство помогут светлые фасады: белые, молочные, бежевые, светло-шоколадные, бледно-розовые, голубые. Также нюдовые тона прекрасно освежают помещение с тёмными стенами. Но всё вышесказанное не значит, что следует отказываться от тёмных кухонь. Напротив, они идеальны для больших помещений. Тёмные фасады (бардовые, коричневые, фиолетовые или чёрные) добавят вашей кухне нотки благородства и элегантности», – подчёркивает Наталья.

Современный дизайн угловых кухонь – это удачное сочетание разных оттенков. Если хочется яркости, можно объединять контрастные цвета: белый и чёрный, красный и светло-розовый. Если в приоритете спокойные краски, используйте сочетания белого и бежевого, бледно-жёлтого и светло-коричневого, белого и серого. Словом, вариантов много, и каждый сможет найти для себя подходящий.

Наконец, в современном дизайне угловой кухни актуальны лаконичность и простота. Это может проявляться в мелочах: гладких фасадах без ручек, отсутствии декора, скрытой фурнитуре.

Специалисты компании «КухниСити» готовы предложить угловой гарнитур, который сделает вашу кухню современной и комфортной, тем более, что дизайн-проект можно получить бесплатно.