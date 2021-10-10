Выбор плитки для интерьера в скандинавском стиле: фото, идеи
Интерьер получается не загроможденным мебелью и деталями декора. Личные вещи аккуратно хранятся в специально отведенных ящиках. Дизайнеры допускают в оформлении легкую небрежность в виде неаккуратного размещения шерстяного пледа.
Можно выделить несколько главных преимуществ отделки в северной стилистике:
- Большой выбор оттенков и декоративных элементов.
- Простота комбинирования разных отделочных материалов.
- Использование светлых оттенков позволяет визуально приподнять потолок. Помещение становится больше и просторнее.
Скандинавский дизайн в интерьере привлекает внимание предельной простотой. Здесь не используют лишние завитки, рюши, вычурные банты. Комнаты дополняются мебелью прямоугольной и квадратной формы. Преобладание предметов с острыми углами сглаживают круглыми элементами. Гармонично смотрятся зеркала на стене, торшеры с округленными плафонами, мягкие пуфы.
Скандинавы любят природу, уважают ее и берегут. Люди ценят природные ресурсы. Дизайнеры задействуют для оформления деревянные предметы – мебель, декор, паркет на полу, панели на потолке.
Плитка в интерьере
Плитка в скандинавском стиле помогает дополнить интерьер. Конечный результат порадует каждого человека, потому что получается воссоздать минималистский северный дизайн. Выбору плитки необходимо уделить особое внимание.
Скандинавское направление впервые сформировалось в середине 50-х годов прошлого столетия. Стиль популярен не только в Северной Европе, но и во всех странах мира. Оформление должно получиться простым и одновременно функциональным. Особенно, когда речь идет о ванной комнате и кухне. Главный упор делают на лаконичность, поэтому огромная декоративная нагрузка возлагается на плиточный материал.
Создание интерьера в скандинавском стиле подразумевает использование однотонной плитки. Оптимально выполнять укладку одного оттенка – серого, белого, бежевого. Интерьер дополнительно выделяют деревянной мебелью. Характерные направления при оформлении скандинавского стиля:
- Сдержанная цветовая палитра керамической плитки. Облицовка выполняется материалами светлых, серых и пастельных оттенков.
- Допускается использование более насыщенных цветов. Пространство можно дополнить коричневым, черным, голубым и синим оттенками.
- Наибольшей популярностью пользуется стилизация под имитацию природных фактур. Производители предлагают плитку под дерево, дикий камень, кирпичную кладку. Изначально стилистика подразумевает использование только светлых древесных материалов. Ассортимент постепенно дополнялся темными фактурами.
- Разбавить дизайн и дополнить его можно материалами необычной отделки. Орнамент может иметь национальные мотивы или пэчворк.
Как выбрать плитку в скандинавском стиле
Классический вариант подразумевает применение только белых оттенков. Современный дизайн расширяет возможности для фантазии. Сделать правильный выбор помогут следующие рекомендации:
- Универсальным вариантом для оформления дизайна станет простая плитка «кабанчик» или материалы квадратной формы. Она идеально подойдет для стен и фартуков. Отделка будет смотреться стильно и гармонично сочетаться с другими предметами интерьера. Керамика отлично смотрится в ванных комнатах и санузлах.
- Имитация под мрамор начала пользоваться популярностью несколько лет назад. Главными достоинствами считается простая текстура натурального камня, возможность сочетать материалы с другими элементами отделки. Производители предлагаю крупноформатную керамику под мрамор, которая красиво смотрится для облицовки ванной комнаты, кухни. Мелкий формат подойдет для кухонных фартуков.
- Плитка с имитацией под дерево. Отделочный материал подчеркивает чистоту и лаконичность выбранного интерьера. Предпочтение отдают керамике светлого оттенка или в виде выбеленной древесины. Материал универсальный, подойдет для оформления любых помещений.
Коллекции в темных оттенках появились недавно. Производители предлагают такие отделочные материалы для того, чтобы расставить главные акценты. Плитку удобно использовать для выделения рабочей зоны на кухне. После ремонта помещение становится динамичным. Оформление в темных оттенках требует монтажа дополнительного освещения.
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