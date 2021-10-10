Выбор плитки для интерьера в скандинавском стиле: фото, идеи

15:58 10.10.2021

Дизайн в скандинавском стиле привлекает внимание сдержанностью, лаконичностью, теплом и уютом.

Интерьер получается не загроможденным мебелью и деталями декора. Личные вещи аккуратно хранятся в специально отведенных ящиках. Дизайнеры допускают в оформлении легкую небрежность в виде неаккуратного размещения шерстяного пледа.

Можно выделить несколько главных преимуществ отделки в северной стилистике:

Большой выбор оттенков и декоративных элементов. Простота комбинирования разных отделочных материалов. Использование светлых оттенков позволяет визуально приподнять потолок. Помещение становится больше и просторнее.

Скандинавский дизайн в интерьере привлекает внимание предельной простотой. Здесь не используют лишние завитки, рюши, вычурные банты. Комнаты дополняются мебелью прямоугольной и квадратной формы. Преобладание предметов с острыми углами сглаживают круглыми элементами. Гармонично смотрятся зеркала на стене, торшеры с округленными плафонами, мягкие пуфы.

Скандинавы любят природу, уважают ее и берегут. Люди ценят природные ресурсы. Дизайнеры задействуют для оформления деревянные предметы – мебель, декор, паркет на полу, панели на потолке.

Плитка в интерьере

Плитка в скандинавском стиле помогает дополнить интерьер. Конечный результат порадует каждого человека, потому что получается воссоздать минималистский северный дизайн. Выбору плитки необходимо уделить особое внимание.

Скандинавское направление впервые сформировалось в середине 50-х годов прошлого столетия. Стиль популярен не только в Северной Европе, но и во всех странах мира. Оформление должно получиться простым и одновременно функциональным. Особенно, когда речь идет о ванной комнате и кухне. Главный упор делают на лаконичность, поэтому огромная декоративная нагрузка возлагается на плиточный материал.

Создание интерьера в скандинавском стиле подразумевает использование однотонной плитки. Оптимально выполнять укладку одного оттенка – серого, белого, бежевого. Интерьер дополнительно выделяют деревянной мебелью. Характерные направления при оформлении скандинавского стиля:

Сдержанная цветовая палитра керамической плитки. Облицовка выполняется материалами светлых, серых и пастельных оттенков. Допускается использование более насыщенных цветов. Пространство можно дополнить коричневым, черным, голубым и синим оттенками. Наибольшей популярностью пользуется стилизация под имитацию природных фактур. Производители предлагают плитку под дерево, дикий камень, кирпичную кладку. Изначально стилистика подразумевает использование только светлых древесных материалов. Ассортимент постепенно дополнялся темными фактурами. Разбавить дизайн и дополнить его можно материалами необычной отделки. Орнамент может иметь национальные мотивы или пэчворк.

Как выбрать плитку в скандинавском стиле

Классический вариант подразумевает применение только белых оттенков. Современный дизайн расширяет возможности для фантазии. Сделать правильный выбор помогут следующие рекомендации:

Универсальным вариантом для оформления дизайна станет простая плитка «кабанчик» или материалы квадратной формы. Она идеально подойдет для стен и фартуков. Отделка будет смотреться стильно и гармонично сочетаться с другими предметами интерьера. Керамика отлично смотрится в ванных комнатах и санузлах. Имитация под мрамор начала пользоваться популярностью несколько лет назад. Главными достоинствами считается простая текстура натурального камня, возможность сочетать материалы с другими элементами отделки. Производители предлагаю крупноформатную керамику под мрамор, которая красиво смотрится для облицовки ванной комнаты, кухни. Мелкий формат подойдет для кухонных фартуков. Плитка с имитацией под дерево. Отделочный материал подчеркивает чистоту и лаконичность выбранного интерьера. Предпочтение отдают керамике светлого оттенка или в виде выбеленной древесины. Материал универсальный, подойдет для оформления любых помещений.

Коллекции в темных оттенках появились недавно. Производители предлагают такие отделочные материалы для того, чтобы расставить главные акценты. Плитку удобно использовать для выделения рабочей зоны на кухне. После ремонта помещение становится динамичным. Оформление в темных оттенках требует монтажа дополнительного освещения.