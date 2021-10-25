Современные кондиционеры: обзор функциональных возможностей

19:04 25.10.2021

Современные кондиционеры – это не просто устройства для охлаждения воздуха. Они способны выполнять куда больше задач и функций, о которых мы детально расскажем в нашей статье.

Обогрев

Кондиционер купить Украина можно на холодное время года, если в нем предусмотрена функция «Обогрев». Она не заменит полноценного отопления, однако здорово выручит осенью, когда еще не начался отопительный сезон, а квартира холодная. Кондиционер будет расходовать гораздо меньше электроэнергии, чем другие обогревательные приборы.

Ионизация

Иногда воздух в помещении может застаиваться. Кроме того, могут присутствовать неприятные запахи, например от сигарет.

Чтобы освежить воздух, нужно включить функцию ионизации. Кондиционер начнет вырабатывать большое количество негативно заряженных ионов. Они эффективно нейтрализуют частицы неприятных запахов. Благодаря этому в помещении становится легче дышать, ощущается свежесть.

Кроме того, ионизация воздуха полезна для здоровья. Эксперты отмечают, что благодаря ей можно укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

Продув

Функция «Продув» предусмотрена только в дорогих кондиционерах. Она позволяет достичь нужного температурного режима в помещении за короткие сроки. В конструкции таких кондиционеров предусмотрены вентиляторы, которые ускоряют продув воздуха.

Dry

Опция Dry направлена на устранение из воздуха излишков влаги. Благодаря этому в помещении не образуется грибок, сырость и плесень, дольше служит деревянная мебель. Кроме того, становится легче дышать, особенно это ощущают люди с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Однако необходимо отметить, что опция Dry будет бесполезна, если в помещении есть источники влаги, например аквариум. Его нужно будет переставить в другую комнату.

Sleep

Современные производители климатической техники заботятся о комфорте потребителей – они предлагают кондиционеры с опцией Sleep. При ее активации устройство начинает работать практически бесшумно. Функция полезна ночью, когда все идут спать, или если в доме есть маленький ребенок, сон которого очень чувствительный.

В режиме сна снижается мощность работы кондиционера, поэтому расходуется мало электроэнергии. При этом заданный температурный режим все равно поддерживается.

Очищение

В интернет-магазине Киев Комфорт востребованы сплит-системы с функцией очищения воздуха. В них встроены различные фильтры, которые поглощают частицы разного размера. Это может быть как микропыль, так и шерсть домашних животных. Функция очищения особенно будет полезна, если в доме живут астматики или аллергики.

Режим присутствия

В кондиционерах с режимом присутствия встроен датчик движения. Он распознает, когда в помещении есть человек, а когда его нет, и в зависимости от этого выбирает режим работы. Если помещение пустое, то кондиционер автоматически переходит в спящий режим, тем самым экономно потребляя электричество.