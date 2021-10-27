Перепланировка квартир в КОПЭ доме

Многие люди задумываются о том, чтобы изменить планировку своей квартиры. 

Перепланировка квартир в Москве – это вопрос достаточно актуальный. Существует огромное количество серий домов, но в этой статье мы затронем вопрос планировки домой типа КОПЭ.

Дом КОПЭ

Для того, чтобы говорить о планировке квартиры КОПЭ, необходимо заранее расшифровать данное понятие. Аббревиатура «КОПЭ» означает компоновочные объемно-планировочные элементы, а подразумевает под собой серию многосекционных панельных домов, которые строились в период с 1982 – 2017 год.

Особенности дома КОПЭ

К основным особенностям можно отнести:

  • Наличие качественной теплоизоляции;
  • Высокая этажность домов, варьирующаяся от двенадцать до двадцати двух этажей, при этом, первый этаж всегда жилой, и не предназначается для коммерческих целей;
  • Наличие просторных квартир, площадь которых от тридцати восьми до ста тридцати трех квадратных метров;
  • Наличие балконов и лоджий. Однако, нужно отметить, что вплоть до 1986 года не все квартиры в домах КОПЭ имели балконы.

Особенности квартир в домах КОПЭ

1. Наличие разных планировок. В основном, жилые квартиры варьируются от 1 до 4 комнат, но можно встретить и 6-комнатные квартиры.
2. Наличие раздельных санузлов;
3. Большая площадь квартир;
4. Комнаты для жилья обладают изоляционными свойствами;

Варианты планировочных решений в домах КОПЭ

К сожалению, квартиры в домах серии КОПЭ имеют несущие стены, которые сносить категорически запрещено. Однако, это не проблема, ведь существуют различные варианты перепланировки таких квартир:
1. Объединение ванной комнаты и туалета + расширение санузла за счет коридора;
2. Замена и перенос сантехники, а также перенос электрической плиты и мойки в кухонной зоне;
3. Установка проема в несущей стене, которая объединяет кухню и жилую комнату, закладка прежнего проема, который ведет в коридор;
4. Установка встроенных шкафов в пространстве коридора и жилых комнат;
5. Снос несущей перегородки между кухней и коридором;
6. Демонтаж перегородки между коридором и жилой комнаты и так далее.

Таким образом, можно прийти к выводу, что любая квартира любого типа имеет свои особенности. Для того, чтобы найти подходящее решение, необходимо более детально подойти к вопросу, изучить информацию, и обратиться в организации, специализирующиеся на перепланировке квартир.
 

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