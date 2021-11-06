В Москве по программе реновации снесли 65 жилых домов

Старые пятиэтажки

С начала действия программы реновации в Москве демонтировали 65 жилых домов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

При демонтаже всех отселенных по программе реновации домов используется стандарт "умного сноса", отметил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов. Основными принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

В октябре по программе реновации расселили шесть домов в Лосиноостровском, Нижегородском, Академическом, Северном Измайлове, Северном и Текстильщиках. Отселенный жилфонд демонтируют, а на освободившихся территориях возведут современное жилье и сопутствующую инфраструктуру.

"Всего же за время действия программы реновации отселены 126 домов. Их жильцы переехали в современные новостройки, построенные, в большинстве случаев, на минимальном удалении от привычного места их проживания", — уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Для ее реализации подобрано 533 "стартовые" площадки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.11.2021, 21:27
    Гость: Иванопуло

    Мужика обманет цыган, цыгана обманет еврей; еврея обманет армянин; армянина обманет грек, а грека обманет только один черт, да и то, если ему Бог попустит. (Н.С. Лесков)

  2. 06.11.2021, 20:23
    Гость: Попандопуло

    Умный снос это когда даже на сносе можно навариться и продать отходы трубы, рамы, доски и кирпичи.

  5. 06.11.2021, 15:12
    Гость: Рад за Москву!

    Умный снос-это единственная в мире методика такого сноса.
    В остальном мире, применяется дешёвый труд, труд мигрантов и кирка.
    -------
    Александр из Берлина

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