Актуальные тренды в области крупноформатного керамогранита

11:22 8.11.2021

Популярность этого материала уже давно побила все рекорды. По прочности, долговечности, практичности и универсальности ему уже мало кто готов составить достойную конкуренцию, не говоря уже о декоративных свойствах

В последнее время керамогранит стал все чаще заявлять о себе и при помощи больших размеров, которые растут в геометрической прогрессии. Слэбы, чья длина и ширина давно вышли за рамки привычных стандартов, нашли свое применение во многих проектах профессиональных архитекторов и дизайнеров.

Их область уже не ограничивается исключительно ванными комнатами и кухнями. Крупноформатный керамогранит активно используется в оформлении других зон: гостиных, вестибюлей, холлов и даже спален. Какие модели отечественного и зарубежного производства сегодня наиболее востребованы?

Если не брать во внимание технические характеристики материала, которые вряд ли уже нуждаются в представлении, то его декоративность, напротив, всегда дает повод для обзора новинок и модных трендов. Керамогранит размера 120х240, 120х260 см в настоящее время представлен широчайшим ассортиментом расцветок, рисунков и текстур. Каждая выпускаемая линейка крупноформатных образцов, как правило, автоматически привлекает к себе внимание со стороны профессионалов и любителей.

Так, например, под брендом REX Ceramiche вышла коллекция, объединившая в себе самые разнообразные породы камней. Благодаря цифровой технологии, позволяющей с поверхности оригинала на поверхность облицовки перенести увеличенное в разы изображение оникса или кварцита, у дизайнеров интерьеров появилась уникальная возможность, подобно скульптору, ваять свои шедевры. Мраморные интерпретации от Marazzi Italy в матовом и полированном исполнении не менее изысканны и предлагают выбрать между тактильными ощущениями и роскошью блеска. Даже обычный камень обыгрывают с бережным отношением к деталям, как это можно увидеть у производителя XLight.

Среди актуальных трендов – плитка крупного формата с текстурой древесины. Несмотря на то, что подобными имитациями уже мало кого удивишь, все же, компании, специализирующиеся на изготовлении керамогранита «под дерево», пополняют фирменные каталоги яркими новинкам. К примеру, ABK Ceramiche, помимо увеличения размеров облицовки, включает в свои серии декоративные элементы, которые вносят свежий акцент в напольную и настенную отделку.

Аскетичный внешний вид таких строительных продуктов, как цемент или бетон, тем не менее не оставил их без внимания современных производителей. Это обусловлено универсальностью оригинала, выступающего в качестве идеальной базовой основы для реализации самых смелых творческих идей. Стилевые решения для керамогранита «под бетон» от Atlas Concorde давно покинули рамки «минимализма» и «брутализма», органично влившись в другие направления.

Крупный формат покрытий нашел необычайно талантливое отражение и в таком материале, как металл. Декоративный эффект панелей, например, бренда TAU Ceramica, точь-в-точь повторяющих все нюансы натурального прототипа, в том числе и окислившиеся либо затронутые ржавчиной участки, активно эксплуатируется во многих архитектурных проектах, где стоит задача создать нечто экстраординарное.

Не так давно внешний и внутренний рынок пополнился слэбами, чей размер составил 100х300 см, наглядно продемонстрировавшими потенциал керамогранита. Торговая марка Laminam, к примеру, предлагает полный спектр имитаций мрамора, камня, дерева, металла и цемента в рамках гигантских панелей, которые уже не остались незамеченными в сфере дизайна интерьеров.