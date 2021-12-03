Как безопасно и бережно перевезти бытовую технику? Советы специалистов

11:32 3.12.2021

Сегодня бытовая техника, крупная и мелкая, используется в каждом доме и помогает сделать жизнь человека комфортной и приятной

Если возникает необходимость перевозить технику в другой дом, то к этому процессу стоит подойти с полной ответственностью. Дело в том, что почти все бытовое оборудование чувствительно к вибрациям, и при транспортировке, в случае несоблюдения правил размещения и крепления, может повредиться. А если учесть, что цены на холодильники, стиральные машины и другие приборы достаточно высокие, то намного проще и выгоднее позаботиться о качественной и правильной перевозке, чем потом покупать новую технику.

Советы, которые помогут выполнить перевозку бытовой техники аккуратно и бережно



Если, к примеру, заказать услуги грузчиков в Москве, которые выполняют квартирный переезд, то можно расслабиться и доверить профессионалам все работы – упаковку, погрузку, разгрузку, и т.д. Если же переезд осуществляется своими силами, без привлечения специалистов, тогда рекомендуем ознакомиться с советами экспертов, которые помогут сохранить целостность и работоспособность бытовой техники после переезда в новый дом.

• Упаковку телевизоров и домашних кинотеатров нужно выполнять, используя пузырчатую пленку, или заменить ее на гофрированный картон. Это позволит создать мягкую и надежную подушку со всех сторон и предотвратить повреждение техники при транспортировке. Фиксируется упаковочный материал скотчем, только важно не допускать приклеивания ленты на экран.

• Холодильное оборудование (холодильники и морозильные камеры) стоит заранее разморозить и вымыть. Далее следует извлечь все аксессуары, расположенные внутри (полки, ящики и т.д.). Чтобы не повредить при перевозке радиатор и компрессор, их фиксируют, подложив мягкую ткань или ту же пленку, скомкав ее. Технику нужно также упаковать в пленку. Если позволяют габариты грузового транспорта, то перевозить холодильник рекомендуется в стоячем положении, если нет, тогда можно положить технику (не на тыльный бок).

• Стиральная и посудомоечная машина упаковываются аналогично. Предварительно технику отключают от коммуникаций, закручивают до упора все опоры, фиксируют подвижные элементы путем резиновой ленты. Панель управления закрывается гофрокартоном, и далее все устройства упаковываются в пузырчатую пленку, которую фиксируют скотчем.

• Для мелкой бытовой техники специалисты советуют использовать «родную» упаковку, но если она отсутствует, то изделия и механизмы помещают в коробки с мягким наполнителем.

Важно при перевозке бытовой техники надежно ее закрепить в автомобиле, установив по углам. Это позволит предотвратить повреждения, падение и переворачивание устройств на поворотах и при резком торможении.

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