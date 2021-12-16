Саженцы яблони: как сажать и где купить в Москве

17:51 16.12.2021

Яблоневый сад — настоящая мечта садовода. Но при посадке саженцев люди нередко сталкиваются с проблемами

Для качественного результата необходимо полностью изучить теорию, а затем приступать к практике. От соблюдения правил посадки саженцев зависят их приживаемость и будущий урожай.

Сроки посадки и выбор почвы



Сажать яблоню можно в весеннее время года, но только при температуре выше нуля. Нужно дождаться, пока воздух полностью прогреется. Для разных регионов России сроки — индивидуальные. К примеру, в средней полосе можно приступать к посадке в середине апреля, а на юге — в начале месяца. Если вы живете в Сибири, ориентируйтесь на середину мая или более поздний срок.

Чтобы саженцы яблони прижились, необходимо уделить внимание выбору почвы, места посадки. Многое зависит от сорта фруктовых деревьев — высокорослые размещают на северной стороне сада. Для низкорослых выбирают юг. Обеспечить хорошее развитие и богатый урожай поможет плодородная почва. Для закладки в яму можно подготовить специальную питательную смесь. Это необходимо, если показатели грунта, его свойства далеки от идеальных. Подготовительные работы включают:

• выкапывание грунта и его послойное разделение;

• размещение кирпичного дренажа в яме и вбивание опоры по ее центру;

• смешивание верхнего почвенного слоя с компостом и перегноем, размещение получившейся смеси поверх дренажа.

Если необходимо улучшить качество грунта, можно немного изменить пропорции входящих в него веществ. К примеру, при чрезмерном содержании глины добавляют песок, торф, перегной.

Правила посадки



Перед посадкой поместите яблоневые саженцы в воду на сутки. А затем приступайте к следующим действиям:

1. Засыпьте слой плодородной почвы (до 20 см) в подготовленную яму.

2. Установите саженец возле опоры, расправьте корневую систему, утрамбуйте землю вокруг.

3. Привяжите яблоню к опоре, чтобы избежать проблем при сильных ветрах и осадках.

4. Полейте растение водой — до четырех ведер воды.

5. Замульчируйте место посадки перегноем — это необходимо для продолжительного удержания влаги в почве.

Уверенность в качестве посадочного материала — уже половина успеха садовода. Поэтому необходимо купить саженцы в Москве в питомнике с большим ассортиментом плодовых растений по лучшим ценам. Осуществляется быстрая доставка товара.

При выборе саженцев в эко-питомнике исключаются риски покупки продукции с наростами и повреждениями. Корни качественного посадочного материала сохраняют влажность и эластичность.

