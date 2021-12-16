Саженцы яблони: как сажать и где купить в Москве

Яблоневый сад — настоящая мечта садовода. Но при посадке саженцев люди нередко сталкиваются с проблемами 

Для качественного результата необходимо полностью изучить теорию, а затем приступать к практике. От соблюдения правил посадки саженцев зависят их приживаемость и будущий урожай.

Сроки посадки и выбор почвы


Сажать яблоню можно в весеннее время года, но только при температуре выше нуля. Нужно дождаться, пока воздух полностью прогреется. Для разных регионов России сроки — индивидуальные. К примеру, в средней полосе можно приступать к посадке в середине апреля, а на юге — в начале месяца. Если вы живете в Сибири, ориентируйтесь на середину мая или более поздний срок.

Чтобы саженцы яблони прижились, необходимо уделить внимание выбору почвы, места посадки. Многое зависит от сорта фруктовых деревьев — высокорослые размещают на северной стороне сада. Для низкорослых выбирают юг. Обеспечить хорошее развитие и богатый урожай поможет плодородная почва. Для закладки в яму можно подготовить специальную питательную смесь. Это необходимо, если показатели грунта, его свойства далеки от идеальных. Подготовительные работы включают:

• выкапывание грунта и его послойное разделение;
• размещение кирпичного дренажа в яме и вбивание опоры по ее центру;
• смешивание верхнего почвенного слоя с компостом и перегноем, размещение получившейся смеси поверх дренажа.

Если необходимо улучшить качество грунта, можно немного изменить пропорции входящих в него веществ. К примеру, при чрезмерном содержании глины добавляют песок, торф, перегной.

Правила посадки


Перед посадкой поместите яблоневые саженцы в воду на сутки. А затем приступайте к следующим действиям:

1. Засыпьте слой плодородной почвы (до 20 см) в подготовленную яму.
2. Установите саженец возле опоры, расправьте корневую систему, утрамбуйте землю вокруг.
3. Привяжите яблоню к опоре, чтобы избежать проблем при сильных ветрах и осадках.
4. Полейте растение водой — до четырех ведер воды.
5. Замульчируйте место посадки перегноем — это необходимо для продолжительного удержания влаги в почве.

Уверенность в качестве посадочного материала — уже половина успеха садовода. Поэтому необходимо купить саженцы в Москве в питомнике с большим ассортиментом плодовых растений по лучшим ценам. Осуществляется быстрая доставка товара.

При выборе саженцев в эко-питомнике исключаются риски покупки продукции с наростами и повреждениями. Корни качественного посадочного материала сохраняют влажность и эластичность.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин назвал сферу, в которой Россия обогнала США и мир
Олаф Шольц стал президентом Германии
В Германии появилось правительство, какого ещё не было
Почему в СССР плохо учили иностранным языкам?
Почему в СССР плохо учили иностранным языкам?
Избранное
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
От «Блокадного дневника» к «Девятаеву». Пять самых ярких премьер к грядущему Дню Победы
«Кавказская политика» Кремля: кривое зеркало Новосибирска
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
Как три товарища совпадения творили: обзор книги "Творцы совпадений"
Врут и не краснеют: Россия уличила Украину, Францию и Германию во лжи
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
День рождения Александра Киселя, 5 мая, Live Stars
Граффити раздора: кому помешали изображения Игоря Талькова в Питере
«"Черкесский таран" Эрдогана. Османы начинают раскачивать Кавказ»
Родительский контроль за питанием в действии: столовые московских школ открыты для пап и мам учащихся