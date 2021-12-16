Саженцы яблони: как сажать и где купить в Москве
Для качественного результата необходимо полностью изучить теорию, а затем приступать к практике. От соблюдения правил посадки саженцев зависят их приживаемость и будущий урожай.
Сроки посадки и выбор почвы
Сажать яблоню можно в весеннее время года, но только при температуре выше нуля. Нужно дождаться, пока воздух полностью прогреется. Для разных регионов России сроки — индивидуальные. К примеру, в средней полосе можно приступать к посадке в середине апреля, а на юге — в начале месяца. Если вы живете в Сибири, ориентируйтесь на середину мая или более поздний срок.
Чтобы саженцы яблони прижились, необходимо уделить внимание выбору почвы, места посадки. Многое зависит от сорта фруктовых деревьев — высокорослые размещают на северной стороне сада. Для низкорослых выбирают юг. Обеспечить хорошее развитие и богатый урожай поможет плодородная почва. Для закладки в яму можно подготовить специальную питательную смесь. Это необходимо, если показатели грунта, его свойства далеки от идеальных. Подготовительные работы включают:
• выкапывание грунта и его послойное разделение;
• размещение кирпичного дренажа в яме и вбивание опоры по ее центру;
• смешивание верхнего почвенного слоя с компостом и перегноем, размещение получившейся смеси поверх дренажа.
Если необходимо улучшить качество грунта, можно немного изменить пропорции входящих в него веществ. К примеру, при чрезмерном содержании глины добавляют песок, торф, перегной.
Правила посадки
Перед посадкой поместите яблоневые саженцы в воду на сутки. А затем приступайте к следующим действиям:
1. Засыпьте слой плодородной почвы (до 20 см) в подготовленную яму.
2. Установите саженец возле опоры, расправьте корневую систему, утрамбуйте землю вокруг.
3. Привяжите яблоню к опоре, чтобы избежать проблем при сильных ветрах и осадках.
4. Полейте растение водой — до четырех ведер воды.
5. Замульчируйте место посадки перегноем — это необходимо для продолжительного удержания влаги в почве.
Уверенность в качестве посадочного материала — уже половина успеха садовода. Поэтому необходимо купить саженцы в Москве в питомнике с большим ассортиментом плодовых растений по лучшим ценам. Осуществляется быстрая доставка товара.
При выборе саженцев в эко-питомнике исключаются риски покупки продукции с наростами и повреждениями. Корни качественного посадочного материала сохраняют влажность и эластичность.
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