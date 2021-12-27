Буроинъкционные анкерные сваи

Эти устройства появились в 50-60-х годах прошлого века, но с тех пор широко используются в геодезии и строительстве 

Чтобы купить грунтовые анкеры, большой выбор которых предлагает современный рынок, нужно знать их разновидности и область применения.

Преимущества


Эти крепежные элементы обладают следующими достоинствами:

  • минимальный расход материала,
  • простота установки,
  • возможность монтажа в ограниченном пространстве,
  • низкая итоговая цена.

При необходимости их можно использовать как для укрепления наземных частей сооружений, так и при проведении подземных и подводных работ.

Типы буроинъекционных свай


В соответствии с конструктивными особенностями они делятся на следующие виды:

  • анкерные сваи,
  • анкер,
  • грунтовые нагели («гвозди»).

Для их фиксации в почве используют следующую технологию.

  • Сначала в грунт на заданную глубину забуривается оснащенная ребрами и полая внутри штанга, имеющая на конце буровую головку.
  • По мере продвижения вглубь внутрь штанги подается водоцементная суспензия. Она закачивается с помощью смесительно-насосной станции. Этот раствор выходит из отверстия в буровой головке, промывает скважину и попадает непосредственно в грунт. Так создается оболочка сваи.
  • После того как бур углубился на заданное расстояние, раствор сгущают и подают под еще большим давлением. В результате тело сваи получается однородным и прочным. Штанга наружу не извлекается и придает дополнительную прочность конструкции.

По отношению к грунту забуривание происходит в вертикальном, горизонтальном или наклонном направлении.

Области применения


Анкерные сваи. Их используют для:

  • фиксации мачт, труб, железнодорожных элементов;
  • усиления фундаментов;
  • укрепления подпорных стенок, трубопроводов;
  • предотвращения оползней и обвалов.

С их помощью стабилизируют стенки котлованов при выполнении строительных работ. Конструкции передают сдвигающую/выдергивающую нагрузку на грунтовое основание.

Анкер по способу создания напоминает буроинъекционную сваю. Служит он для перераспределения давления от закрепляемого конкретного строительного объекта на грунт в области заделки.

Нагели располагаются исключительно горизонтально или под наклоном. Фактически это та же буроинъекционная микросвая, которая закрепляется в вертикальной стене выемки или откосе без предварительного натяжения. Используются они для быстрой и надежной фиксации природных оврагов или стенок котлована.

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