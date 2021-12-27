Буроинъкционные анкерные сваи
Чтобы купить грунтовые анкеры, большой выбор которых предлагает современный рынок, нужно знать их разновидности и область применения.
Преимущества
Эти крепежные элементы обладают следующими достоинствами:
- минимальный расход материала,
- простота установки,
- возможность монтажа в ограниченном пространстве,
- низкая итоговая цена.
При необходимости их можно использовать как для укрепления наземных частей сооружений, так и при проведении подземных и подводных работ.
Типы буроинъекционных свай
В соответствии с конструктивными особенностями они делятся на следующие виды:
- анкерные сваи,
- анкер,
- грунтовые нагели («гвозди»).
Для их фиксации в почве используют следующую технологию.
- Сначала в грунт на заданную глубину забуривается оснащенная ребрами и полая внутри штанга, имеющая на конце буровую головку.
- По мере продвижения вглубь внутрь штанги подается водоцементная суспензия. Она закачивается с помощью смесительно-насосной станции. Этот раствор выходит из отверстия в буровой головке, промывает скважину и попадает непосредственно в грунт. Так создается оболочка сваи.
- После того как бур углубился на заданное расстояние, раствор сгущают и подают под еще большим давлением. В результате тело сваи получается однородным и прочным. Штанга наружу не извлекается и придает дополнительную прочность конструкции.
По отношению к грунту забуривание происходит в вертикальном, горизонтальном или наклонном направлении.
Области применения
Анкерные сваи. Их используют для:
- фиксации мачт, труб, железнодорожных элементов;
- усиления фундаментов;
- укрепления подпорных стенок, трубопроводов;
- предотвращения оползней и обвалов.
С их помощью стабилизируют стенки котлованов при выполнении строительных работ. Конструкции передают сдвигающую/выдергивающую нагрузку на грунтовое основание.
Анкер по способу создания напоминает буроинъекционную сваю. Служит он для перераспределения давления от закрепляемого конкретного строительного объекта на грунт в области заделки.
Нагели располагаются исключительно горизонтально или под наклоном. Фактически это та же буроинъекционная микросвая, которая закрепляется в вертикальной стене выемки или откосе без предварительного натяжения. Используются они для быстрой и надежной фиксации природных оврагов или стенок котлована.
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