Буроинъкционные анкерные сваи

12:46 27.12.2021

Эти устройства появились в 50-60-х годах прошлого века, но с тех пор широко используются в геодезии и строительстве

Чтобы купить грунтовые анкеры, большой выбор которых предлагает современный рынок, нужно знать их разновидности и область применения.

Преимущества



Эти крепежные элементы обладают следующими достоинствами:

минимальный расход материала,

простота установки,

возможность монтажа в ограниченном пространстве,

низкая итоговая цена.

При необходимости их можно использовать как для укрепления наземных частей сооружений, так и при проведении подземных и подводных работ.

Типы буроинъекционных свай



В соответствии с конструктивными особенностями они делятся на следующие виды:

анкерные сваи,

анкер,

грунтовые нагели («гвозди»).

Для их фиксации в почве используют следующую технологию.

Сначала в грунт на заданную глубину забуривается оснащенная ребрами и полая внутри штанга, имеющая на конце буровую головку.

По мере продвижения вглубь внутрь штанги подается водоцементная суспензия. Она закачивается с помощью смесительно-насосной станции. Этот раствор выходит из отверстия в буровой головке, промывает скважину и попадает непосредственно в грунт. Так создается оболочка сваи.

После того как бур углубился на заданное расстояние, раствор сгущают и подают под еще большим давлением. В результате тело сваи получается однородным и прочным. Штанга наружу не извлекается и придает дополнительную прочность конструкции.

По отношению к грунту забуривание происходит в вертикальном, горизонтальном или наклонном направлении.

Области применения



Анкерные сваи. Их используют для:

фиксации мачт, труб, железнодорожных элементов;

усиления фундаментов;

укрепления подпорных стенок, трубопроводов;

предотвращения оползней и обвалов.

С их помощью стабилизируют стенки котлованов при выполнении строительных работ. Конструкции передают сдвигающую/выдергивающую нагрузку на грунтовое основание.

Анкер по способу создания напоминает буроинъекционную сваю. Служит он для перераспределения давления от закрепляемого конкретного строительного объекта на грунт в области заделки.

Нагели располагаются исключительно горизонтально или под наклоном. Фактически это та же буроинъекционная микросвая, которая закрепляется в вертикальной стене выемки или откосе без предварительного натяжения. Используются они для быстрой и надежной фиксации природных оврагов или стенок котлована.