В Москве повысилась кадастровая стоимость жилья, налог увеличится на 10%

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С 1 января 2022 года кадастровая стоимость жилья в Москве увеличилась в среднем на 21 процент. Это стало следствием переоценки 7 миллионов объектов, пишет "Российская газета".

Основным фактором для повышения кадастровой стоимости стало подорожание на рынке. По итогам 2020 года цены на столичную недвижимость в среднем выросли на 40 процентов.

Кадастровая оценка обновлена как для жилых, так и для коммерческих объектов. По офисам и точкам ритейла подорожание составило 4-8 процентов.

Кадастровая стоимость жилья служит налоговой базой по имущественному налогу. Соответственно, налоговое бремя для москвичей может вырасти пропорционально увеличению кадастровой стоимости — более чем на 20%. Но рост может быть и меньше за счет применения вычетов, льгот, которые применяются при расчете налоговой базы, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Кроме того, сейчас действует норма, по которой сумма налога на имущество физлиц не может вырасти более чем на 10% от аналогичной суммы за прошлый год, независимо от роста кадастровой стоимости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.01.2022, 16:38
    Гость: коммунист

    " ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ " гордо шествует по антисоветской демократической России. Нет, эта надпись не над кабинетомс Ленина в Кремле. Эта надпись над кабинетом Фрадкова в "Белом доме", деятельность которого сводится к отъему денег у населения налогами, штрафами, акцизами, тарифами и делению собранного между " своими " и всеми остальными, что останется.

  2. 01.01.2022, 14:14
    Гость: тд

    Рост ...экономики...цен...налогов... стабильность...не зря печатали "вертолетные деньги"для банковской ипотеки...

  4. 01.01.2022, 13:43
    Гость: член Госсовета

    Даёшь на 150 % увеличения кадастровой стоимости жилья в Москве,в квартал, ударными темпами!!!

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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