Высокий уровень жизни в престижной локации

16:55 20.01.2022

Комплекс строится на границе Адмиралтейского и Московского районов, поэтому жителями будет одинаково удобно пользоваться их инфраструктурой.

Новый квартал в Санкт-Петербурге, который подойдет как деловым, так и семейным людям.

То же самое можно сказать о транспортной доступности – она уникальная. За 10-15 минут от ЖК «Галактика» можно дойти до трех станций метро – «Балтийской», «Фрунзенской» и «Московских ворот». В непосредственной близости находятся выезды на крупные магистрали города – Московский проспект, Обводный канал. До ЗСД – 6 минут на авто, до КАД – 16 минут. Оставить автомобиль можно в подземном паркинге.

Дома переменной этажности – по 9-19 этажей – строятся в едином архитектурном стиле. Их также объединяет тихий зеленый парк внутри квартала. Здесь строится бизнес-центр, три школы, три отдельных и шесть пристроенных детских садов. Недостатка в магазинах и кофейнях тоже не будет, потому что на первых этажах домов выделены помещения для размещения коммерции.

В жилом комплексе много квартир с планировкой евроформата – с большой кухней-гостиной. В квартирах реализованы новейших технологические решения: автоматизированный сбор показаний счетчиков, IP-домофония, малошумные лифты с плавным ходом, закрытая система теплоснабжения. Выбор планировок огромен: студии, 1, 2, 3-комнатные квартиры.