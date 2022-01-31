В 2021 году спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вырос на 73%

Российский спрос на покупку недвижимости в ОАЭ в декабре 2021 года вырос на 101,12% относительно декабря 2020 года и на 73,78% относительно декабря допандемийного 2019 года. Такие данные приводят эксперты портала Emirates.Estate.

По итогам 12 месяцев 2021 года – с января по декабрь – покупательский интерес россиян к недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах вырос на 72,67% относительно аналогичного периода 2020 года и на 69,18% относительно 12 месяцев 2019 года.

В 2021 году пик покупательского интереса к недвижимости в ОАЭ пришёлся на ноябрь. В этом месяце количество запросов оказалось в 1,5 раза выше (+44,95%) среднемесячного значения в году.

По данным экспертов портала Emirates.Estate, на данный момент самая доступная квартира в шаговой доступности от моря в ОАЭ продаётся за 14,6 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру площадью 76 квадратных метров, расположенную в престижном районе Дубай Марина.

В 2021 году спросом у россиян пользовалась и недвижимость в Турции. Граждане РФ за минувший год купили там почти 5,4 тысячи квартир и домов — на 75% больше, чем годом ранее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 21:37
    Гость: ABCD

    Прекрасный "индикатор" доверия к власти. У кого есть хоть какие то деньги,бегут из страны и готовы даже приобретать жильё в мусульманской стране.
    Одно радует, на "следующих выборах" у ЕР и Гегемона опять дует по 67% "доверия граждан". Прям из Эмиратов и Турции будут их дистанционно поддерживать.

  4. 31.01.2022, 16:55
    Гость: Интересно

    А абсолютные данные можно? А то если в позапрошлом купили 1 квартиру, а в прошлом 2 - рост 100%!

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