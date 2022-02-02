Генпрокуратура признала законной выдачу субсидий чиновникам, имеющим жилье

© KM.RU, Илья Шабардин

В Генпрокуратуре России сочли законным выдачу субсидий на покупку жилья высокопоставленным чиновникам, у которых уже есть своя жилплощадь. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

В Генпрокуратуре сообщили, что по действующему закону чиновники действительно не могут получить единовременную субсидию на приобретение жилья, если у них, например, уже есть своя жилплощадь, или такой чиновник живет в служебной квартире. Однако в законе есть исключение для высокопоставленных чиновников, которые занимают должности на уровне «руководителя» или «помощника (советника) высшей группы должностей», пишет Znak.com.

В «Яблоке» настаивают на коррупциогенности этой нормы. Руководитель ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение устранить коррупциогенную норму-исключение о субсидиях для высокопоставленных чиновников из постановления правительства.

Осенью 2021 года журналисты некоторых изданий выяснили, что министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие высокопоставленные чиновники получают от государства многомиллионные субсидии на улучшение жилищных условий, хотя у них уже есть в собственности квартиры и загородные дома.

Так, например, Сергей Кравцов, в 2015 году возглавлявший Рособрнадзор, вместе с супругой задекларировал 5 квартир общей площадью более 300 кв. метров и дачный дом размером 73,6 кв. метра. В 2016 году семья продала 2 квартиры, оставив во владении 3 квартиры и загородный дом. В результате семья была признана «нуждающейся» в помощи, так как формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение. В том же году политик якобы получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 млн рублей, а еще через четыре года министр купил 2 жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 кв. метра.

Развозжаев, как писали СМИ, переехав в 2014 году из Красноярска в Москву, оставил в родном городе 3 квартиры общей площадью 240,1 кв. метра, а в 2016 году чиновник, по данным журналистов, получил государственную субсидию 15 млн рублей, и в этом же году у него появилась трехкомнатная квартира в Скорняжном переулке в центре Москвы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2022, 00:50
    Гость: Ира

    А почему им не субсидируют улучшения жилья и в Европе, там тоже надо бы просубсидировать , они же высокопоставленные чиновники?

  3. 02.02.2022, 23:57
    Гость: ABCD

    «Однако в законе есть исключение для высокопоставленных чиновников, которые занимают должности на уровне «руководителя» или «помощника (советника) высшей группы должностей»
    высокопоставленные чиновники получают от государства многомиллионные «субсидии на улучшение жилищных условий, хотя у них уже есть в собственности квартиры и загородные дома.»
    А говорят, что в стране не хватает денег, оказывается хватает вполне. раздавать «вертолётные» деньги тем, кто вообще не в чём не нуждается. Воспринимать это иначе как циничное издевательство над народом, с ипотеками и жилищными махинациями властей «в регионах» под другому нельзя.
    Засиделась эта власть «на места», ох засиделась...
    Дружно «голосуем» за ЕР и Гегемона! Ну или хотя бы делаем вид, что голосуем (всё равно ЦИК нас «поправит» если галочку не там поставим). А то им опять всего мало, их понять нужно.

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