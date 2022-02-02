Генпрокуратура признала законной выдачу субсидий чиновникам, имеющим жилье

18:23 2.02.2022

В Генпрокуратуре России сочли законным выдачу субсидий на покупку жилья высокопоставленным чиновникам, у которых уже есть своя жилплощадь. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

В Генпрокуратуре сообщили, что по действующему закону чиновники действительно не могут получить единовременную субсидию на приобретение жилья, если у них, например, уже есть своя жилплощадь, или такой чиновник живет в служебной квартире. Однако в законе есть исключение для высокопоставленных чиновников, которые занимают должности на уровне «руководителя» или «помощника (советника) высшей группы должностей», пишет Znak.com.

В «Яблоке» настаивают на коррупциогенности этой нормы. Руководитель ЦАП «Яблока» Алексей Карнаухов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение устранить коррупциогенную норму-исключение о субсидиях для высокопоставленных чиновников из постановления правительства.

Осенью 2021 года журналисты некоторых изданий выяснили, что министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев и другие высокопоставленные чиновники получают от государства многомиллионные субсидии на улучшение жилищных условий, хотя у них уже есть в собственности квартиры и загородные дома.

Так, например, Сергей Кравцов, в 2015 году возглавлявший Рособрнадзор, вместе с супругой задекларировал 5 квартир общей площадью более 300 кв. метров и дачный дом размером 73,6 кв. метра. В 2016 году семья продала 2 квартиры, оставив во владении 3 квартиры и загородный дом. В результате семья была признана «нуждающейся» в помощи, так как формально Кравцов ухудшил свое жилищное положение. В том же году политик якобы получил от государства жилищную субсидию в размере 16,6 млн рублей, а еще через четыре года министр купил 2 жилых помещения площадью 213,6 и 45,9 кв. метра.

Развозжаев, как писали СМИ, переехав в 2014 году из Красноярска в Москву, оставил в родном городе 3 квартиры общей площадью 240,1 кв. метра, а в 2016 году чиновник, по данным журналистов, получил государственную субсидию 15 млн рублей, и в этом же году у него появилась трехкомнатная квартира в Скорняжном переулке в центре Москвы.