Преимущества SPC-плитки

18:03 11.02.2022

На данный момент существует огромное количество отделочных материалов.

В этой статье мы детальнее поговорим про то, что такое SPC плитка.

Что такое SPC плитка?

Аббревиатура SPC расшифровывается как Stone Polymer Composite. Под ней подразумевается достаточно прочная и жесткая плита, в составе которой находится от шестидесяти семи до семидесяти восьми процентов карбоната кальция. Остальной материал – это винил. Грубо говоря, SPC плитка – это плитка, состоящая из камня и полимеров без вспененной структуры. Обладает высокой плотностью, которая оценивается в две тысячи килограмм на метр в кубе – она превышает в два раза Wood Polymer Composite плитку.

Преимущества

У данного покрытия есть несколько важных характеристик, которые составляют ряд преимуществ, по сравнению с остальными плитками ПВХ. По данным лабораторных испытаний от 24.10.2018 SPC ламинат выигрывает у PVC и WPC следующими особенностями:

1. Стабильность размера при нагреве температуры до восьмидесяти градусов – можно заметить изменения меньше чем на одну сотую процентов;

2. Остаточная деформация при нагревании температуры составляет шесть сотых процентов;

3. Высокая плотность материала – – 2000 кг/м3;

4. Коэффициент теплового расширения.

5. Устойчивость к перепаду температуры и влажности – идеально для использования в ванных комнатах;

6. Противодействие к внешнему воздействию кислоты, щелочки и так далее;

7. Наличие пожарного сертификата КМ2;

8. Противодействие различным механическим повреждениям – ударопрочность;

9. Наличие прочных замков по причине нарезаниях их на жесткую плиту;

10. Данный материал никаким образом невозможно прогнуть, однако, по сравнению с кварц-винилом,он имеет более тяжелый вес;

11. За счет большого количества камня в составе плитки, SPC отличается своей экологичностью.

12. Огромный ассортимент орнаментов покрытия;

13. Простота монтажа и ухода – достаточно периодически проводить влажную и сухую обработку. Однако, при постоянном «парниковом» эффекте в комнате может возникнуть белесость, которую можно легко устранить с помощью просушки участка.

Где лучше всего использовать SCP-плитку?

Такая плитка используется вместе с системой подогрева пола, а также в помещениях без отопления. Это обуславливается тем, что данный материал не встает в виде «домика» если подключать подогрев пола. При этом, если температура снижается до нуля, SPC-плитка не образует щели между собой.

